Zou het de snelste kerstboom ooit zijn?

In Texas doen ze het anedrs dan wij. Groter vooral. En vaak ook grappiger. Waar wij tevreden zijn als de kerstboom recht staat en de piek niet scheef hangt, bindt Hennessey er eentje op het dak van een Corvette ZR1 en vraagt zich dan af: hoe hard kan dit eigenlijk?

Het antwoord voor 2025 is 315 kilometer per uur. Dat is dus een kerstboom die harder gaat dan menig sportwagen zonder boom.

De jaarlijkse Christmas Tree Run is bij Hennessey inmiddels net zo ingebakken als gourmetlucht in Nederlandse huishoudens. Dit jaar werd de eer gegeven aan een Corvette ZR1 met 1.064 pk, een serieuze rammer, met een snelle kerstman achter het stuur.

Waarom rijdt deze kerstboom met 315 per uur door de straten?

Die zette de boom stevig vast, trapte het gas nog steviger in en ja hoor, het record ging eraan. De lichtjes bleven branden, de boom bleef zitten, en de kerstman met haast kwam terug met een grijns die waarschijnlijk niet meer is weggegaan.

Met deze run verbreekt Hennessey zijn eigen record van 309 kilometer per uur uit 2022, toen een Mustang dezelfde behandeling kreeg. Voor wie van historie houdt: in 2017 reden ze 280 kilometer per uur met een Hellcat en sindsdien proberen ze elk jaar iets snellers te vinden dat een boom kan verdragen zonder vrijwillig afscheid te nemen van het dak.

Een kleine greep uit eerdere edities in hun natuurlijke vorm, om het geheel af te maken.

2017: Dodge Challenger SRT Hellcat, 280 km/u

2018: Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 291 km/u

2019: Ford Shelby GT500, 293 km/u

2020: Audi RS6 Avant, 295 km/u

2021: Porsche 911 Turbo S, 282 km/u

2022: Venom 1000 Mustang, 309 km/u

2025: Corvette ZR1, 315 km/u

Heeft iemand hier praktisch iets aan? Absoluut niet. Maar het maakt de wereld wel een tikje vrolijker. En ergens is het geruststellend dat er in een serieuzer wordende autowereld nog steeds ruimte is voor totaal nutteloze, maar schitterend onzinnige kersttradities.

Hohoho!!!