Die titel hebben we gepikt van een niet nader te noemen podcast.

Autonoom rijden wordt al jaren gepresenteerd als dé toekomst. Auto’s die alles zelf kunnen, geen handen meer nodig aan het stuur, een openbaar vervoer op wielen dat nooit fout gaat. Maar dan gebeurt er iets banaals als een grote stroomstoring en ineens blijkt hoe broos die mooie toekomst nog is.

In San Francisco kwamen meerdere zelfrijdende auto’s simpelweg tot stilstand midden op kruispunten omdat de systemen niet meer wisten wat ze moesten doen. Niet kapot, niet gecrasht, gewoon… besluiteloos stilstaan.

Autonoom blijft een droom

Het bedrijf achter de auto’s besloot de dienst tijdelijk stop te zetten. De voertuigen bleken niet zelfstandig te kunnen omgaan met situaties die afweken van de normale omgeving. En precies daar hoor je het zachte maar hardnekkige zinnetje dat al jaren door de autowereld zweeft: zie je wel.

De techniek is knap, daar twijfelt niemand aan. Maar het wordt steeds duidelijker dat autonoom rijden alleen werkt zolang alles klopt, voorspelbaar is en de omstandigheden meewerken. De echte wereld is dat zelden. Soms valt de stroom uit, soms is een kruispunt niet te herkennen, soms ontstaat een situatie die geen enkel algoritme eerder heeft gezien.

En dan blijkt dat wij, ouderwetse mensen, nog steeds de beste noodvoorziening zijn. Wij kunnen improviseren, beslissen en vooral doorrijden als de omstandigheden veranderen. Autonoom rijden komt er misschien ooit, maar voor nu blijft het een belofte die vooral schittert in ideale omstandigheden.

In het echte leven houden wij voorlopig het stuur nog even vast. Lijkt ons veel beter.