Die titel hebben we gepikt van een niet nader te noemen podcast.
Autonoom rijden wordt al jaren gepresenteerd als dé toekomst. Auto’s die alles zelf kunnen, geen handen meer nodig aan het stuur, een openbaar vervoer op wielen dat nooit fout gaat. Maar dan gebeurt er iets banaals als een grote stroomstoring en ineens blijkt hoe broos die mooie toekomst nog is.
In San Francisco kwamen meerdere zelfrijdende auto’s simpelweg tot stilstand midden op kruispunten omdat de systemen niet meer wisten wat ze moesten doen. Niet kapot, niet gecrasht, gewoon… besluiteloos stilstaan.
Autonoom blijft een droom
Het bedrijf achter de auto’s besloot de dienst tijdelijk stop te zetten. De voertuigen bleken niet zelfstandig te kunnen omgaan met situaties die afweken van de normale omgeving. En precies daar hoor je het zachte maar hardnekkige zinnetje dat al jaren door de autowereld zweeft: zie je wel.
De techniek is knap, daar twijfelt niemand aan. Maar het wordt steeds duidelijker dat autonoom rijden alleen werkt zolang alles klopt, voorspelbaar is en de omstandigheden meewerken. De echte wereld is dat zelden. Soms valt de stroom uit, soms is een kruispunt niet te herkennen, soms ontstaat een situatie die geen enkel algoritme eerder heeft gezien.
En dan blijkt dat wij, ouderwetse mensen, nog steeds de beste noodvoorziening zijn. Wij kunnen improviseren, beslissen en vooral doorrijden als de omstandigheden veranderen. Autonoom rijden komt er misschien ooit, maar voor nu blijft het een belofte die vooral schittert in ideale omstandigheden.
In het echte leven houden wij voorlopig het stuur nog even vast. Lijkt ons veel beter.
Reacties
DeWitteCondor zegt
Het is vooral ook een oplossing voor een niet bestaand probleem. Je hebt een rijbewijs, gebruik het. Te lui om zelf te sturen, stap in de trein. Energie en aandacht kan echt beter aan andere dingen worden besteed.
verdebosco zegt
Het grootste probleem: BigTech blijft net zo lang ouwehoeren tot de Europese overheden al hun wegen hebben gestandaardiseerd. Voor 100’en miljarden euro’s op kosten van de EU-burgers. Laat hier de Europese fabrikanten verder testen met autonome auto’s, maar geen verbintenissen met de Amerikanen of Chinezen. Die delen uiteindelijk niets en pakken alles af. De EU altijd op 1.
bimmerpost zegt
Beetje vreemd om autonoom rijden omdat een fabrikant met achterhaalde technologie (Waymo) de fout in gaat af te serveren met ‘zie je wel’. Tesla’s met FSD reden gewoon autonoom door. Die hebben geen centrale sturing nodig.
Deze technologie gaat sneller dan je denkt. Over 10 jaar rijdt je alleen nog zelf voor de hobby.