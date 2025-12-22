Het wordt een ijskoude kerst, zeggen ze. Daarom wat tipjes om je zonder problemen door deze periode heen loodsen.

Het wordt koud. Heel koud zelfs, volgens de weerdiensten de koudste kerst in 15 jaar. Dat betekent dat je auto zich opmaakt voor zijn jaarlijkse realitycheck. Want hoe stoer hij in juli nog deed, in december blijkt ineens of alles nog werkt zoals bedoeld. Gelukkig kun je zelf een hoop ellende voor zijn, zolang je een paar dingen op tijd regelt. Zie het als winterfitness, maar dan voor je auto, zonder dat je zelf hoeft te zweten.

Begin met iets simpels: ruitenvloeistof. De wintervariant, niet dat blauwe zomerspul dat bevriest zodra het kwik onder nul duikt. Het is geen pretje om met zout, modder en drie vingers zicht over de snelweg te glibberen. Controleer meteen je ruitenwissers, want als die alleen nog maar vegen alsof er een hark over je voorruit gaat wordt het tijd voor nieuwe.

Zo loods jij je auto door deze ijskoude kerst

Daarna de accu. In de zomer lijkt hij nog kerngezond, maar zodra het écht koud wordt, laat hij pas zien hoe oud hij zich voelt. Een snelle check bij de garage voorkomt dat je op een donkeren vroege ochtend ontdekt dat je auto alleen nog maar zachtjes klikt.

Ook je banden verdienen aandacht. Winterbanden, all seasons of gewoon goede zomerbanden met genoeg profiel: alles is beter dan het glimmende slick-niveau waar sommige auto’s rond deze tijd op blijken te rijden. Koude weg + weinig profiel = een recept voor dingen die niemand wil.

Verlichting is een andere klassieker. De dagen zijn kort en mist, regen en schemer werken nou niet per se mee. Dus zorg dat je lampen branden alsof ze er zin in hebben. Even nalopen, knopje van automatische bediening afhalen en klaar.

En neem een ijskrabber mee. Niet in huis, niet in je andere jas, maar gewoon in de auto. Want niets zegt “ik had dit kunnen voorkomen” zo hard als krabben met een oude bankpas.

Met deze vijf stappen komt je auto de ze kerst zonder drama door. En jij ook.

Misschien.