Dieven al vooraf in de kraag gevat

Dat scheelt een hoop gedoe…

Soms hoor je nieuws waarvan je denkt: nou, dát werd tijd. Een tankstation aan de Arnhemse Velperpoort is helemaal klaar met het eeuwige wegrijden-zonder-betalen door scooterrijders en pakt het voortaan anders aan. Wie op een scooter of andere brommer komt tanken, moet eerst een identiteitsbewijs of rijbewijs afgeven.

Pas daarna gaat de pomp open. En eerlijk gezegd: tja… dat idee hing al jaren in de lucht.

Want iedereen kent de verhalen. Scooters die even snel een paar liter tanken en daarna met piepende bandjes verdwenen zijn. Beelden duiken op, politie zoekt mee, maar ondertussen blijft de schade bij de ondernemer liggen. En de dieven rijden lachend hun rondjes.

En die schade is inmiddels groot genoeg dat dit tankstation er genoeg van heeft. Eerst ID, dan benzine. Zo simpel kan het zijn.

Het klinkt streng, maar het werkt. Sinds de maatregel is ingevoerd, is het aantal wegrijders -of gewoon dieven- teruggebracht tot vrijwel nul. Voor gewone klanten verandert er niets, voor de categorie die altijd net iets sneller wegreed dan de gedragsregels toelieten, verandert er eindelijk wél iets.

En laten we eerlijk zijn: iedereen die al jaren mompelt dat zulke fratsen toch eenvoudig te voorkomen zijn, voelt zich nu een beetje bevestigd. Een beetje hehe, zie je wel. Soms hoeft een oplossing niet ingewikkeld te zijn. Gewoon even laten zien wie je bent voordat je de pomp mag gebruiken.

Blijkbaar moet het zo. Maar hé, als het werkt, dan werkt het.