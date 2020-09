Ruige Nissan Re-Leaf komt jou redden - Autoblog.nl

Deze mobiele powerbank genaamd Nissan Re-Leaf is bedoeld om benarde situaties makkelijker te maken.

Soms worden er antwoorden gegeven op vragen die je niet wist dat gesteld werden. Wanneer een mobiele reddingsunit hulp biedt, is een probleem kennelijk stroom tappen. In sommige ruige gebieden groeien er geen stopcontacten aan de bomen en moet je in de weer met bijvoorbeeld een generator.

Opluchting

Zoals gezegd, op zich werkt dat, maar Nissan biedt een oplossing voor dit ‘probleem’. Het heet Re-Leaf, een grappige woordspeling op het woord ‘relief’, vanuit het Engels vertaald ‘opluchting’. Want het moet een opluchting zijn als je de zwaailichten van deze ruige Nissan Re-Leaf ziet. Het doel is dus het zijn van een reddingsvoertuig.

Capabel

Om eens te beginnen met wat we zien: de Nissan Re-Leaf is aangepast om ook daadwerkelijk een beetje capabel te zijn. Er is immers geen elektrische Nissan-SUV. Desalniettemin is het allemaal heel functioneel, dus de vering een beetje omhoog gegooid, zijn er dikkere banden gemonteerd en valt de auto extra op door een zwaailicht op het dak. Rampgebieden kunnen overal zijn, van Timboektoe tot het recent zwaar getroffen Californië.

Uniek

Maar goed, terug naar het stroomverhaal. Want als het echt gaat om de bruikbaarheid van een capabele auto met genoeg kofferruimte, dan had Nissan hier wel een dikke Patrol of misschien zelfs X-Trail neergezet. Het gaat natuurlijk om de elektrische aandrijving van één van de best verkopende elektrische auto’s ter wereld. Daar ligt dan ook de nadruk op. Naast het weghalen van de achterbank en het plaatsen van een tussenschot, waardoor dit een soort bedrijfswagen is, zit de Nissan Re-Leaf vol met 230V-stekkeraansluitingen. Zo kun je alles wat je nodig hebt op stroom gebruiken tijdens de reddingsactie. Dat wordt uiteraard getapt uit de lithium-ion-batterij van de Leaf, die pit genoeg heeft voor wat apparaten. Geen generators – en dus vervuiling – meer nodig.

Een grappig concept. Daarover gesproken, het is nog een prototype, maar zoals je kunt zien is het redelijk makkelijk om een Nissan Leaf te veranderen in een Re-Leaf.