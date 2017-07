Officieel: Aston Martin over de geheimen van de Valkyrie

'De gewone man' kan nu ook eindelijk kennis maken met de hypercar van Aston Martin en Red Bull.

Tijdens een exclusieve preview kregen we via klanten een kijkje in de keuken bij Aston Martin. We maakten kennis met de productievariant van de Valkyrie en voor het eerst was het interieur zichtbaar. Nu, enkele maanden later, is het voorbij met het geheimzinnige gedoe. Aston Martin doet alle details uit de doeken over de Valkyrie in combinatie met een uitgebreide fotopresentatie.

Het moge duidelijk zijn dat bijna alles speciaal is aan de Valkyrie. Alles wat je ziet is over nagedacht. Zo is de auto vanuit elke hoek spectaculair om te zien. De hypercar moest op aerodynamisch gebied perfect worden. Maximaal resultaat in de windtunnel was het doel. De gaten en vormen waar lucht door kan stromen is met opzet zo ontworpen om de juiste downforce te creëren.

Traditionele spiegels zijn niet te vinden op de Valkyrie. In plaats daarvan koos Aston Martin voor camera’s. Naar achteren kijken door een raam is er niet bij. Sterker nog: er zit geen raam. In plaats daarvan zit er een roofscoop om lucht aan te zuigen. Een achteruitkijkspiegel is dan ook niet aanwezig in het interieur. De koplampen zijn compact, maar doen alles wat een auto op kenteken moet doen. Volgens Aston Martin zijn de koplampen 30 tot 40 procent lichter in vergelijking met de lampen van een reguliere Aston.

Zelfs het logo op de voorkant is speciaal. Er werd niet gekozen voor een traditionele badge, want te zwaar. Een sticker vond men ook geen goede oplossing. Dat voelt immers wat goedkoop aan op een hypercar van enkele miljoenen euro’s. In plaats daarvan werd gekozen voor een flinterdunne aluminium badge. 30 procent dunner dan een mensenhaar (!) en 99,4 procent lichter in vergelijking met een reguliere Aston Martin badge.

Dan het derde remlicht. Zelfs dat is anders. Volgens de Britten het kleinste derde remlicht ooit: 5,5 mm breed en 9,5 mm hoog. Het voldoet aan de regels om er een kenteken op te krijgen en zo wist men nog meer gewicht te besparen.

Het interieur is minstens zo speciaal. Zoals bekend krijgen de stoelen een vaste configuratie, zodat de eigenaar een perfecte zitpositie heeft. Vierpuntsgordels zijn standaard. Optioneel kan men kiezen voor zespuntsgordels. Om de bestuurder zo min mogelijk af te leiden koos Aston Martin voor een minimalistisch interieur. Bijna alle knoppen zijn op het stuurwiel te vinden. Er zijn twee schermen die het zicht van de camera’s tonen en er is een centraal display. Op het afneembare stuurwiel zit ook nog een OLED-scherm.

Aston Martin zegt dat het exterieur voor 95 procent af is. De productie van het beest moet in 2018 van start gaan.