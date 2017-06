Aston Martin Valkyrie: vermogen en meer details op tafel

Zo'n exclusieve preview brengt ook weer nieuwe informatie naar buiten.

Tijdens de Grand Prix van Monaco kregen genodigden een exclusieve ontmoeting met het productiemodel van de Aston Martin Valkyrie. Een Instagrammer deelde kort daarna enkele foto’s met de wereld waardoor wij konden meegenieten. Natuurlijk werd er ook geheime informatie gedeeld. Road and Track wist enkele sappige feitjes te delen aan de hand van eigen bronnen.

Allereerst het vermogen. Volgens de site krijgt de hypercar van Aston Martin en Red Bull 1.130 paardenkrachten. 1.000 pk uit de 6.5 liter V12 en nog eens 130 pk van een elektromotor. Het was al bekend dat de Valkyrie een 1:1 power-to-weight ratio zou krijgen, maar volgens de bronnen gaat de hypercar zelfs een stapje verder. Er wordt gesproken over een gewicht van 1.030 kg. Dat is ongeveer net zo zwaar als een Peugeot 208, alleen heeft de Valkyrie een klein beetje meer vermogen. Naast een carbon fiber body is er ook op andere punten gewicht bespaard. De auto krijgt bijvoorbeeld geen traditionele buitenspiegels, maar camera’s. In het interieur zullen LCD-schermpjes worden verwerkt zodat je op deze manier alsnog de omgeving in de gaten kunt houden. Daarnaast is het Aston Martin-logo op de auto anders in vergelijking met andere modellen van het merk. Het logo is dunner gemaakt zodat de opdruk slechts enkele grammen weegt.

De getoonde Valkyrie tijdens de preview had volgens de bronnen een afneembaar stuur. De verwachting is dat dit enkel mogelijk zal zijn bij de track-only variant van de auto. De straatauto zal een vast stuur krijgen. Dit in verband met de airbags. De auto moet aan allerlei strenge regels voldoen. Aston Martin en Red Bull willen namelijk de Valkyrie op zowel de Europese als de Amerikaanse markt lanceren. Beide continenten hanteren andere regels om een auto op kenteken te krijgen.

De Aston Martin Valkyrie is een behoorlijk prijzig apparaat. Toch komt de auto met enkele opties. Volgens de bronnen komt er een optioneel ‘aerodynamic package’ voor het beest. Ook carbon wielen zou tot de optielijst behoren.

De eerste klanten krijgen de hypercar in 2019 geleverd. De verwachting is dat volgend jaar de eerste prototypes op de weg rijden.

Topicfoto: Serena Williams met de Valkyrie.