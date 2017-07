Zo zou een Bugatti crossover eruit kunnen zien

Het merk uit Molsheim kan natuurlijk niet achterblijven..

Crossovers en SUV’s bombarderen de automarkt. Zelfs merken die je niet zou associëren met deze carrosserievarianten doen er aan mee. Bentley, Maserati en Alfa Romeo hebben het al gedaan. Lamborghini, Rolls-Royce en mogelijk zelfs Ferrari komen in de (nabije) toekomst met een crossover of SUV. Zo vreemd is het dus niet dat designer Narendra Singh deze creatie op de computer heeft gemaakt.

Een crossover of SUV van Bugatti. Het ziet er niet uit en het is onwaarschijnlijk, maar tegelijkertijd lijkt anno 2017 alles mogelijk. Het ontwerp van deze Bugatti doet me denken aan een duikboot. Ik hoop niet dat ik de ontwerper nu heel boos heb gemaakt door dat te zeggen.

Het design moet een crossover voorstellen, maar praktisch is ‘ie zeker niet. Zo stelt de ontwerper dat er slechts plek is voor twee inzittenden. Qua looks zie ik er een BMW i3 en een Smart Forfour in. De link met Bugatti is in mijn ogen wat dunnetjes, maar wellicht ligt dat aan mijn gebrek aan creativiteit. Het idee van een tweede model naast het huidige vlaggenschip vinden ze bij Bugatti nog een beetje eng, dus of het er ooit van gaat komen?