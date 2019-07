Officieel: Audi A1 nu ook als crossover

Voor als een Q3 te groot is en een A1 Sportback niet voldoet?

Audi brengt een onverwachte aap uit de mouw in vorm van de A1 citycarver. De hatchback uit Ingolstadt komt iets hoger op z’n pootjes te staan en daarmee is een nieuwe modelvariant geboren. De marketingafdeling heeft misschien niet lang genoeg nagedacht over een pakkende naam. Citycarver klinkt nu niet echt heel sexy.

De A1 citycarver heeft een 4 centimeter grotere grondspeling in vergelijking met de A1 Sportback. Het nieuwe onderstel met de grotere rijhoogte zorgt voor een 35 mm hogere ophanging. Daarnaast staat dit model op banden met minimaal 17-inch velgen.

De achthoekige Singleframe is een verwijzing naar de Q-modellen van Audi. Er zijn een aantal accenten uniek voor deze A1 citycarver. De grille is matzwart uitgevoerd, er zit een laagje plastic rondom de wielkasten en standaard komt de A1 citycarver met een S-line dakspoiler.

Audi gaat de A1 citycarver in Nederland uitsluitend leveren in de Epic-uitvoering. Dat betekent onder andere 17-inch velgen, Audi virtual cockpit, LED achterlichten en cruise control. In het interieur krijgt de A1 citycarver accenten in de kleuren mint-, koper-, oranje- of grijs, die het model moeten onderscheiden van de A1 Sportback.

De Audi A1 citycarver komt half augustus op de markt en staat in de herfst bij de dealer. Een prijs is op dit moment nog niet bekend.