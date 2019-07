Netflix heeft Mercedes-drama in detail vastgelegd

Dat gaat een zware pil worden voor Mercedes.

Vorige week maakte Netflix bekend dat ook Ferrari en Mercedes deel zullen uitmaken van het tweede seizoen Formula 1: Drive to Survive. De twee topteams wilden in het eerste seizoen geen onderdeel uitmaken van de inmiddels erg populaire documentairereeks.

De documakers hebben een ongekende vrijheid in het produceren. Zo hebben teams geen inspraak op de inhoud van de serie en mogen de makers alles vastleggen wat ze zien. Een pijnlijke realiteit voor Mercedes gisteren.

Afgelopen weekend moest namelijk hét weekend van Mercedes worden. Met een klassieke livery, het team in toepasselijke kloffie en het feit dat het merk 125 jaar aanwezigheid in de motorsport vierde.

Elk raceweekend kiezen de makers van Formula 1: Drive to Survive een team of onderwerp uit waar ze op gaan focussen. In Hockenheim moest dat Mercedes worden. Rondom de pits van Mercedes waren briefjes opgehangen die duidelijk maakte dat er opnames waren.

We weten allemaal hoe het afliep. Een regelrecht dramatisch weekend voor de Duitsers en dat uitgebreid vastgelegd door de makers van Formula 1: Drive to Survive. De aflevering over het weekend van Hockenheim gaat ongetwijfeld een zéér interessante worden. De verwachting is dat het tweede seizoen van Formula 1: Drive to Survive in maart 2020 op Netflix verschijnt.