Deze 5 dingen vielen ons op tijdens de GP van Duitsland 2019

De Grand Prix van Duitsland zit erop. Twee uur lang werden we getrakteerd op enorm veel spektakel. Er gebeurde veel, heel veel. Zowel voor, tijdens als na de de race. Daarom hebben we speciaal voor Autoblog-lezers een compleet overzicht met alle resultaten na de Grand Prix van Duitsland.

Uiteraard vielen ons ook een paar dingen op tijdens de race. Dit zijn er vijf, van de vele dingen waaruit wij konden kiezen:

1. Formule 1 is definitief leuk

Voor de derde race op rij werden we getrakteerd op visueel spektakel van de bovenste plank. Toevallig zijn het drie relatief oudere circuits met een hoop historie. Het zijn geen enorme Tilke paradijzen met toevallig een racebaantje ergens, alhoewel de ‘facelift’ van Hockenheim wel degelijk door het bureau van Tilke is gedaan. Nu was het deze race wel heel erg extreem, maar een beetje weer of een leuke baan doet dus wonderen voor het vermaak. Voortaan maar racen in het winterseizoen op enkel en alleen oude Europese banen?

2. Wat kon Jos Verstappen toch goed starten (Deel II)

Max Verstappen wint races als Daniil Kvyat een demotie aan zijn broek heeft. Of als de jonge Nederlander een slechte start maakt. Wederom had Verstappen een erg slechte start. Beide coureurs van de Red Bull-ploeg kwamen overigens slecht van hun plek. De geringe hoeveelheid grip en lastige condities golden voor alle coureurs, niet alleen voor die van Red Bull. Wat dat betreft wist vader Jos bij de start vaker positief te verassen. Klein smetje, we doen het zelf onmogelijk beter, maar het valt wel op.

3. Ook bij Mercedes klunzen ze wel eens aan

“Kan die muziek van Laurel & Hardy er niet onder?” Vroeg @CasperH zich af. Laten we eerlijk zijn: Mercedes heeft de afgelopen 4,5 jaar buitengewoon gepresteerd. Dat ze een keer de plank mis slaan is zeker mogelijk. Dat het dan precies moest gebeuren bij hun 125e verjaardag was iets minder. Murphy’s Law was van kracht gisteren: werkelijk alles ging fout. Hamilton reed als een natte krant, de pits gingen verkeerd en Bottas reed zijn auto ook nog eens in de muur.

Maar ondanks alle pech: reken maar dat Mercedes er volgende race gewoon weer zal staan. Sinds Spanje 2019 zijn de Mercedes F1 auto’s ook heel erg goed in de langzame bochten. Ook hebben ze hittemanagement beter voor elkaar. Dus kijk er niet gek van op als Hamilton na het winnen van de GP van Hongarije de buurman-van-de-tante-van-zijn-assistent bandenwisselaar gaat bedanken in vier talen. Toch had Gasly het erg lastig met de auto. Natuurlijk was het weer niet ideaal, maar ingehaald worden door Toro Rosso coureurs kan echt niet.

4. Gasly is klaar bij Red Bull

Het kan niet anders dat Pierre Gasly wordt terug gezet naar Toro Rosso. De Fransman heeft ongetwijfeld kwaliteiten, maar ze komen vooralsnog niet uit de verf. Deze race was een uitgelezen kans om P2 te pakken. De Mercedessen lagen eruit en Vettel startte op P20.

5. Wie volgt Gasly op?

Dan toch een lastige vraag: wie moet het in hemelsnaam Gasly gaan opvolgen? Kvyat of Albon? Beide waren gisteren werkelijk in bloedvorm. Ze bleven keurig op de baan en maakten weinig fouten. Maar dat deed Stroll ook. Beide coureurs lieten beiden zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Kvyat kan bogen op een hoeveelheid ervaring, Albon beleeft een sterk debuutjaar. Kortom, beide coureurs lijken beter geschikt dan Gasly. Een redelijke goede race op Silverstone is niet genoeg om zo’n dramatische seizoenshelft te beleven.

Hebben wij de race goed voorspeld?

Eh, nee en ja. We beginnen met @Wouter. Die dacht dat Mercedes de race zou afsluiten met een 1-2’tje en dat ‘Hamilton de bal maar bitter weinig laat vallen.’ Right. Eerlijk is eerlijk, het geklunsd van gisteren was vertederend en absoluut niet iets wat gewend zijn van Mercedes. @CasperH zat er dichterbij. Hij voorspelde een natte race met Verstappen als winnaar. Met die goede voorspelling heeft Casper het internet gewonnen.

Coureurs kampioenschap

Logischerwijs doen Vettel en Verstappen goede zaken. Zij verstevigen beide hun positie, respectievelijk positie 3 en 4. Daniil Kvyat had tot vooralsnog niet een heel gelukkig seizoen, maar alles viel in Duitsland op zijn plaats. De kersverse vader (zijn vriendin was nét bevallen) pakte een flink aantal punten met zijn derde plaats en maakte dus een sprongetje naar de top 10! Eenzelfde beeld zien we bij Stroll, die ineens zijn teammaatje voorbij steekt: opmerkelijk, daar Perez hem telkens de baas was in de kwalificaties.

De complete stand in het rijderskampioenschap tot en met de GP van Duitsland is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Zowel Albon als Kvyat reden erg sterk. Ze stegen allebei in het rijderskampioenschap, maar de de sprong van Toro Rosso geeft aan hoe dicht alles bij elkaar zit in het middenveld. Ze stegen van plaats 8 naar plaats 5. Ongekend. Dat komt mede door het slechte c.q. ongelukkige presteren van de Renault-coureurs. Ook de plotselinge diskwalificatie van Alfa Romeo hielp mee. Door dat laatste is heeft Williams zijn allereerste WK-punt binnen dit seizoen.

De complete stand in het constructeurskampioenschap tot en met de GP van Duitsland is als volgt:

Kwalificatieduel

Het begint nu vrij duidelijk te worden wie de overhand heeft bij het team. Veelal zijn de coureurs die beter kwalificeren ook de coureurs die meer punten halen. Maar de race op Hockenheim kende een tweetal verrassingen. Zowel Stroll als Kubica hebben geen enkele keer gewonen in de kwalificatie van hun teammaat (respectievelijk Perez en Russell), maar staan nu aanzienlijk hoger in de pikorde door een fantastisch resultaat tijdens de race.

Het onderlinge kwalificatieduel is sinds de GP van Duitsland als volgt:

Snelste raceronde

Het was een lekker einde van een zwaar weekend voor Max Verstappen. De baan droogde op waardoor diverse coureurs ineens de snelste raceronde op hun naam wisten te schrijven. Het was uiteindelijk Max Verstappen die in ronde 61 een tijd van 1:16.645 tijdens de 61e ronde. Dat was voldoende om ook het bonuspunt binnen te harken. Daarmee haalde Verstappen de maximale score van 26 punten.

De tussenstand qua snelste rondes tot en met de GP van Duitsland ziet er als volgt uit:

Driver of the day

Het is eigenlijk best opmerkelijk dat de coureur die hoogstwaarschijnlijk wereldkampioen gaat worden, niet een keer de Driver of the Day titel gewonnen heeft. Het is heel erg vreemd omdat het juist Lewis Hamilton is, die iedereen en zijn kaassouflé bedankt voor zijn komst en support. Gisteren waren er meerdere gegadigden, iets wat ook wel bleek uit de verdeling van de stemmen, maar met iets meer dan 20% won Max Verstappen. Het is de vierde keer dit seizoen dat deze titel hem ten deel valt. Verstappen is de enige met vier nominaties.

De tussenstand qua Drivers of the Day tot en met de GP van Duitsland ziet er als volgt uit:

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

Deze races staan nog op de agenda:

4 augustus: GP van Hongarije

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi