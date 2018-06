De nieuwe Audi A1 is officieel

Hier is de kakelverse hatchback.

We begonnen de dag met het uiterlijk van de nieuwe A1 en inmiddels hebben we het hele hebben en houden van de nieuwe A1. Audi heeft de priemiejum hatchback officieel gepresenteerd en de heetste info over deze nieuwe A1 zetten we op een rijtje.

Misschien was het je vanochtend al opgevallen, maar de nieuwe Audi A1 heeft altijd vijf deuren. Net als vrijwel alle andere hatchbacks van tegenwoordig, is er geen plaats meer in het gamma voor een driedeurs variant. De tweede generatie A1 deelt zijn DNA met de Seat Ibiza en Volkswagen Polo. Om het uiterlijk van de instap-Audi een boost te geven is de auto lager gepositioneerd. Ook is de hatchback breder in vergelijking met het oude model. De drie gleuven onderaan de motorkap zijn een verwijzing naar de 1984 Sport Quattro.

Zo luxe als de A8 of A6 gaan we het niet krijgen in de A1, maar Audi doet een aardige poging. Nieuw is de komst van de Virtual Cockpit en een nieuw infotainmentscherm dat standaard 8,8-inch groot is. Wie bijlapt, kan een 10.1-inch groot display krijgen. Ondanks het feit dat de A1 geheel nieuw is, komt de auto toch met de nodige ouderwetse knoppen, onder meer voor climate control. Geen probleem, want stiekem kunnen fysieke knoppen fijner werken dan een extra touchscreen, al is dat uiteraard persoonlijk.

De A1 beschikt over 335 liter aan bagageruimte. Dat is 65 liter meer vergeleken met zijn voorganger.

Het was al te verwachten en de nieuwe A1 komt dan ook niet met een dieselmotor op de markt. In plaats daarvan moet men het stellen met benzinemotoren, variërende van 95 tot en met het voorlopige topmodel, de 40 TFSI met 200 pk. Standaard hebben de meeste motoren een handbak. Optioneel is de zeventraps S-tronic, die standaard is op de 40 TFSI. Hoewel nog niet officieel bevestigd, kan een S1 Quattro met zo’n 250 pk voor 2019 op de agenda staan.

De nieuwe Audi A1 staat vanaf het najaar in de showroom. Prijzen worden later dit jaar bekendgemaakt.