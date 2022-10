Officieel: Audi R8 V10 GT RWD is de beste tot nu toe

De Audi R8 V10 GT is terug en dit keer betreft het een RWD supercar!

Het is 2010 als Audi het ultieme model van de R8 presenteert: de GT. De Duitse autofabrikant uit Ingolstadt maakt er in totaal 666 exemplaren van. 333 keer een coupé en 333 keer een cabrio. Het is de meest hardcore variant van de R8. Zie het als de Lamborghini Gallardo Superleggera van Audi. Dat sausje past Audi twaalf jaar later opnieuw toe met de komst van de V10 GT RWD.

Het is de krachtigste achterwiel aangedreven Audi ooit. De achterwielen krijgen 612 pk en 565 Nm koppel te verwerken, gekoppeld aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling. Met de nodige gewichtsbesparing weegt deze hardcore R8 een deftige 1.570 kg.

In 10 seconden op 200 km/u

De prestaties liegen er niet om. 0-100 km/u is in 3,4 seconden een feit. Het sprintje naar de 200 is gedaan in 10,1 seconden. De topsnelheid ligt op 320 km/u. Het is Audi’s afscheid van de iconische atmosferische 5.2-liter V10. Deze motor heeft er trouwe jaren van dienst op zitten. In 2009 geïntroduceerd met de eerste generatie R8, is de tiencilinder nog steeds de basis van de supercar van Audi.

Torque Rear Mode

Naast een setje lichtgewicht velgen en een nog bombastischer uiterlijk heeft Audi R8 V10 GT RWD nog veel meer unieke kenmerken. De ratios van de versnellingen zijn aangepast ten opzichte van een gewoon model. Daarnaast is er iets nieuws genaamd Torque Rear Mode. Met deze feature kun je instellen in hoeverre de auto slip toelaat. Je kunt kiezen van level 1 (nauwelijks slip) tot level 7 (Full @wouter driftmode). Aan de hand van een knop op het stuur kun je de instellingen eenvoudig wijzigen.

Interieur

De 20-inch wielen staan op Michelin Sport Cup 2 banden. Elke Audi R8 V10 GT RWD komt met kuipstoelen en een rolkooi. Het interieur is een knipoog naar de oorspronkelijke GT, met een kleurencombinatie van rood en zwart. Daarnaast is er heel veel carbon te vinden op deze supercar. De splitter, de spoiler, canards, delen van de achterbumper. Het is allemaal van carbon om zoveel mogelijk gewicht te besparen.

Net als de eerste R8 GT, bouwt Audi slechts 333 exemplaren van deze GT V10 RWD. Klanten kunnen zien welk nummertje ze hebben aan de hand van een emblem ter hoogte van de versnellingspook. Het is vooralsnog exclusief een coupé, of er ook een cabrio volgt is niet bekend. De Duitse prijs begint bij 225.000 euro. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend.