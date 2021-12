Maakt een zeer gave versie van de Audi R8 een return?

Er zou wel eens een geweldig mooie uitzwaaiversie van de Audi R8 op de planning kunnen staan, waarvoor een oude naam zou kunnen terugkeren.

Het is toch bijzonder dat één van de meest oubollige motortypes in een Audi ligt. Het merk is zo bezig met elektrisch rijden en schoon zijn dat je niet verwacht dat ze nog iets uitbrengen met een 5.2 liter grote V10 zonder turbo’s. Oké, stiekem is de R8 een soort mildere Lamborghini Huracán, maar dan nog.

Succes

Waarom deze Greenpeace-nachtmerrie niet al lang dood is? Simpel: omdat ‘ie scoort. Dat laat RS-topman Sebastian Grams weten. De auto is niet alleen een relatief succes, het is ook een auto die men kan waarderen. Ook CEO’s en topmannen, waaronder Bram Schot en huidige Audi-topman Markus Duesmann, hebben laten weten dat de R8 wat hen betreft zo lang mogelijk moet blijven bestaan. Helaas is het lastig om als bedrijf heden ten dage nog een auto met een natuurlijk ademende V10 door alle milieukeuringen te krijgen. Er hangt al een tijdje een donderwolk boven de R8 in zijn huidige vorm. Afscheid kan dichter bij zijn dan je denkt.

Uitzwaaiversie

Wel maakt Grams duidelijk dat de Audi R8 ons niet verlaat zonder nog één keer denderend te zijn. Er is een dikke uitzwaaiversie op komst. Om te weten wat die ons gaat bieden, kunnen we terug naar het verleden. Insiders hebben namelijk de naam ‘R8 GT’ genoemd voor de uitzwaaiversie van de Audi R8.

De R8 GT was de topversie van de eerste generatie Audi R8. Een iets meer circuit-achtige versie, wat te zien was aan de grote achterspoiler, koolstofvezel ‘canards’ op de voorbumper en een flink dieet (100 kg) in combinatie met 30 extra pk’s. Een Audi R8 GT bemachtigen was niet erg eenvoudig, er zijn maar 333 Coupés gebouwd. Uiteindelijk heeft Audi hetzelfde recept nog op de Spyder toegepast en daar zijn er ook precies 333 van gebouwd.

De beste(??!!)

Dat recept zou makkelijk nogmaals kunnen op de nieuwe Audi R8 om zo de ultieme beste Audi R8 ooit te maken. Het is nog niet bevestigd door Grams dat een R8 GT echt gaat komen, maar wel zegt de RS-baas dat de R8 ‘zo leuk mogelijk’ wordt. Dat is ook de reden dat de R8 er nu ook met tweewielaandrijving (achterwiel) is. Grams zegt dat de RS-divisie doet wat mogelijk is in de korte tijd die er nog is voor de R8. Er zijn ideeën genoeg, de uitvoering moet nog komen. Maar er komt nog een extra R8-uitvoering, dat kan Grams wél bevestigen.

Een ideetje zou bijvoorbeeld zijn om de ‘nieuwe R8 GT’ te combineren met de achterwielaangedreven versie. Dan heb je gewicht, eenvoud en de mogelijkheid om lekker te gummen allemaal aan je zijde. Wij zien het wel zitten. Nu Audi nog. (via TopGear)