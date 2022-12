Audi R8 V10 GT RWD – rijtest en video

De laatste en dan is het echt klaar. Nog één keer genieten van die fantastische V10 tijdens de rijtest van de Audi R8 GT RWD.

Om het te vieren trok Audi een blik Audi R8 V10 GT’s uit het rek en liet ons los op het Monteblanco circuit. Daar mochten we eerst achter een pacecar de baan verkennen, waarna we zelfstandig een paar ronden los mochten gaan. Altijd spannend om te bedenken of de volgende bocht inderdaad flat-out was of dat nou juist die haakse rechter was. Gelukkig is Monteblanco redelijk overzichtelijk én is de Audi R8 een auto die je een beetje vertrouwen geeft.

In een treintje van drie auto’s vlamden we de eerste rondes de baan over. En ik kon het niet bijhouden, uitermate slecht voor mijn ego. Maar onbedoeld zette ik mezelf op het spoor van een nieuwe feature van de R8 GT. Ik was er namelijk van overtuigd het ESP in de sport stand te hebben gezet, maar dat had ik niet gedaan. Moderne ESP-systemen kunnen in sommige gevallen de onzichtbare hand zijn. Ze “helpen” je wel, maar de ingrepen voel je (niet echt). Pas in ronde twee viel het kwartje op een recht stuk met een klein hoogteverschil. De achterwielaangedreven Audi draait subtiel wat vermogen weg. Precies genoeg om niet op de bumper van de voorganger te blijven. Aargh..

ESP vs tractiecontrole (ASR)

Ik ben oud genoeg om nieuwe auto’s zonder ESP en zonder tractiecontrole te hebben gereden. Zelf de goede kant opmikken en niet slippen was daarmee nog belangrijker dan het nu is. Nadat er al een tijdje ABS was, kregen auto’s eerst alleen tractiecontrole. Doorslippen van aangedreven wielen werd ermee voorkomen, maar bij lift-off overstuur hielp dat helemaal niets. Pas later kwam ESP, wat kort gezegd met onder andere remingrepen op individuele wielen ervoor kan zorgen dat de auto de opgelegde koers blijft volgen. Bij te veel onderstuur remt het ESP het binnenste achterwiel om er als het ware voor te zorgen dat de voorkant van de auto de bocht in wordt getrokken. Voor de “normale” automobilist is ESP overigens een zege.

Torque Rear Drive Mode

Waarom deze lange introductie, behalve dat oude mensen die wel eens in auto’s zonder ESP hebben gereden lang van stof kunnen zijn. Nou het zit als volgt: Audi monteert tegenwoordig een gave feature op de R8. Het tractiecontrole systeem ASR heeft zeven verschillende standen die allen een verschillende mate van ondersteuning bieden. Met de knop op het stuur zijn de verschillende standen te selecteren. In stand 1 is er een klein beetje slip toegestaan, in stand 7 veel meer en kan je ook nog een heel gecontroleerde drift met de R8 GT RWD inzetten. Audi doopt het Torque Rear Drive Mode.

De instelbare tractiecontrole is leuk, omdat je veel preciezer kan regelen in welke mate de elektronica je gaat helpen. Het is wat ook vaak in de racerij wordt gebruikt, vooral als de omstandigheden minder gunstig zijn.

De toegevoegde optie mag je overigens best keuzestress hebben. Het ESP kan helemaal uit, in de stand Sport of in één van de zeven standen in de Torque Rear Drive Mode. Tijdens de aanschaf heb je al kunnen twijfelen tussen de achterwielaangedreven RWD of één van de quattro versies. Het leven van de lucky few die een R8 kunnen veroorloven is zeker niet makkelijk.

Uiterlijk Audi R8 GT RWD

Er was al eens een Audi R8 GT in 2011 en die had ook een matte lak gekregen. De nieuwe R8 GT wordt in principe geleverd in mat Suzuka grijs, maar als je het lief vraagt is Tangorood Metallic of Daytona grijs metallic ook beschikbaar.

Qua uiterlijk gaat Audi voor deze iteratie van de R8 GT een stuk verder en monteert een uitgebreide Aerokit. De voorzijde is opgeleukt met een splitter en flics. Verder monteert Audi carbon side skirt covers, spoilers aan de zijkant van de achterbumper en een forse achterspoiler met zwanehals ophanging.

Iets lichter

Ondanks het vele carbon is de Audi R8 V10 GT RWD nauwelijks lichter dan zijn non-GT broeders. Het scheelt slechts 20kg, terwijl de vorige R8 GT 85kg wist te lozen. Deel van de winst komt uit de gesmede 20”wielen met Michelin Pilot Sport Cup 2. Een ander mooi detail is de CFRP anti-roll bar met twee connectingrods van rood geanodiseerd aluminium. Het zit helaas onder de auto, maar vertrouw me erop dat het er mooi uitziet.

De laatste R8 met de glorieuze V10

We gaan hem missen: de 5,2 liter grote V10 met dry-sump smering, vier nokkenassen en zowel directe als indirecte brandstofinjectie. De Audi R8 V10 GT RWD krijgt een flinke vermogensboost, maar in de pikorde staat de Huracan er nog steeds boven. De V10 mag maximaal 8.700 toeren per minuut draaien en gilt het dan werkelijk uit. Het maximale koppel van 565 Nm is beschikbaar tussen 6.400 en 7.000 tpm, dus doorhalen loont. Daarin word je ook geholpen want de versnellingsbak verhoudingen zijn korter geworden. Vandaar ook dat de topsnelheid “slechts” 320 km/u bedraagt, terwijl andere R8-en nog harder lopen.

Op zijn piek levert het 5.2 liter grote blok 620 pk. De prestaties zijn fantastisch: de sprint naar de 100 duurt 3,2 seconde, met quattro kan het iets sneller, maar heel erg boeiend is dat niet. Van stilstand naar 200 duurt 10,1s en daarna stampt de R8 nog steviger door. Schijnbaar, wij konden het niet testen, dat mag niet in Spanje.

Het driftparcours

Na de intensieve circuitsessie was het tijd voor wat meer spielerij. Het was inderdaad een zware maandag die week. Op een deel van de paddock was een grote cirkel en twee rechthoeken uitgezet. De ideale omstandigheden om zowel met ESP helemaal uit of in de Torque Rear Mode een paar rondjes te driften.

Wat een feest is het dan met een (potente) atmosferische motor. De gasrespons is bliksemsnel (en ja ik snap de ironie dat dat met een EV ook zo is) en aan power geen gebrek. Het mooi uitgebalanceerde onderstel van de R8 en mooie gewichtsverdeling laat mooie drifts en transities toe. Op zich wisten we dat al, dus de hoogste tijd om Torque Rear Mode uit te proberen.

Met stand 1 op droog asfalt was ik snel klaar: je mag iets, maar de pret is snel voorbij. Daarentegen is het wel grappig om te ervaren dat je vanaf stand 4 serieus moet tegensturen. Tegelijkertijd houdt de elektronica je hand vast zodat het niet snel helemaal te gek wordt.

Conclusie

Slechts 333 exemplaren bouwt Audi van de R8 V10 GT RWD uit de rijtest. Hij komt 12 jaar na de vorige R8 GT die er zowel als coupé als spider was. Daar zijn er destijds twee van naar Nederland gekomen en je voelt het misschien al aankomen. Deze keer niet, alle exemplaren zijn al weggekaapt. Wellicht kan een Duitse dealer je helpen, daar kost de Audi R8 V10 GT RWD overigens 225k euro. Het is een snoepje en een mooi eerbetoon aan Audi’s eerste supercar: de R8.