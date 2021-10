Audi R8 Performance RWD ideale auto voor Jaapiyo

De Audi R8 Performance RWD is de ultieme driftauto voor Jaap en andere kornuiten.

Het genoegen van een auto met achterwielaandrijving is enorm. Vraag maar een confrère @jaapiyo. Alleen auto’s met premium achterwielaandrijving kunnen zijn goedkeuring dragen. Dat je op herfstige dagen lekker met een constant brandend tractiecontrole lampje rijdt, moet je dan voor lief nemen.

Juist in dit soort weeromstandigheden zijn Audi’s juist briljant. Enorm veel grip en een voorspelbaar weggedrag. Met 40 graden op een circuit is dat niet leuk, maar jaar-in jaar uit is het quattro stiekem best een goede basis.

Meer vermogen

Maar nu is er een Audi R8 Performance RWD. Die auto staat ongeveer haaks op alles waar Audi voor staat. En omdat Audi zo’n auto dan alsnog bouwt, kunnen we ze alleen prijzen. Er was al langer een Audi R8 RWD. Deze was gebaseerd op de basis Audi R8, die met een 540 pk sterke V10 al niet onder-gemotoriseerd was. Echter, als je de topmotor wilde hebben, dan moest je het doen met quattro.

Welnu, dat stopt dus per vandaag! Althans, gedeeltelijk. De standaardmotor heeft 540 pk. De R8 Performance quattro is aanzienlijk sterker met 620 pk. Echter, omdat quattro superieur moet blijven, is het vermogen kunstmatig begrensd op 570 pk (precies zoals was voorspeld). Ja, echt. Dat is een dingetje dat we wel vaker zien bij auto’s in de Volkswagen Group. Zo was het Audi dat achterwielaandrijving schrapte bij de Lamborghini Diablo en het vermogen begrensde van de Gallardo Balboni.

Prestaties Audi R8 Performance RWD

Dit betekent dat op papier de Audi R8 V10 Performance RWD slechter scoort dan de quattro. De auto sprint in 3,7 seconden naar de 100 km/u (de Spyder doet er een tiende langer over). De topsnelheid is 329 km/u, de Spyder is 2 km/u langzamer. Ter vergelijking, de Performance quattro gaat in 3,1 tellen naar de 100 km/u en haalt 331 km/u. Het zijn kleine verschillen, maar als Mat Watson en Yianni de auto’s tegen elkaar zetten, zie je de verschillen wel degelijk.





De Audi R8 Performance RWD vervangt de gewone RWD. Of, heel kort door de bocht, er is meer uitrusting en vermogen voor de RWD vanaf nu. Ook bijzonder, de R8 met 540 pk en vierwielaandrijving is niet meer te bestellen.

De Audi R8 Performance RWD komt naar Nederland in 2022. De prijzen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.