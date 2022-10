Van de makers van Poetin’s limousine: de Aurus Komendant

De Aurus Komendant is fout op alle mogelijke manieren, maar ziet er stiekem niet verkeerd uit.

Een grote SUV wordt vaak al gezien als fout. Als die ook nog eens een enorme grille heeft is het helemaal een foute bak. We hebben vandaag echter een SUV voor ons die een nieuwe lading geeft aan dit begrip.

Deze SUV is niet alleen een foute bak, het is ook een foute bak die afkomstig is van een fout regime. Dit is namelijk de Aurus Komendant. En Aurus kennen we als de leverancier van Poetin’s presidentiële limousine. Dat niet alleen, Aurus is ook voor 63,5% in handen van NAMI, een Russisch staatsbedrijf.

Een pompeuze SUV met klassieke styling is eigenlijk precies de auto die je zou verwachten van zo’n merk. Naast een presidentiële limousine natuurlijk. De naam – Komendant – past ook helemaal bij het plaatje. We kregen in 2020 al patentfoto’s te zien, maar nu is de auto eindelijk officieel.

We zijn niet betaald om dit te zeggen, maar het is niet eens een lelijke auto geworden. Als Rolls-Royce een paar jaar geleden deze auto had uitgebracht in plaats van de Cullinan, zou niemand er schande van gesproken hebben. Het is een lomp groot ding, maar de proporties kloppen gewoon en er zitten geen rare designfratsen op.

Het interieur van de Aurus Komendant valt ook niet tegen op basis van de foto’s. Het ziet er allemaal hartstikke premium uit. Je zou misschien een enorm kitscherig interieur verwachten, maar dat is ook niet het geval. Nogmaals: we schrijven dit uit ons zelf, we hebben hier geen roebel voor gekregen.

De aandrijflijn is ook moderner dan je wellicht zou denken. De Aurus Komendant is namelijk een hybride. De auto wordt aangedreven door een 4,4 liter biturbo V8, die wordt bijgestaan door een elektromotor. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 598 pk en het systeemkoppel op 880 Nm. Deze aandrijflijn is gekoppeld aan een 9-traps automaat.

De Aurus Komendant ziet er niet alleen uit als een Rolls-Royce, maar het prijskaartje is daar ook naar. De prijs in Rusland is maar liefst 33,7 miljoen roebel. Dat is omgerekend zo’n €591.000. Daarmee is nota bene duurder dan een Cullinan.

Maakt dat uit? Misschien niet, aangezien de doelgroep welgestelde Russen zijn en die hebben geen keus. Luxeauto’s mogen namelijk niet meer geëxporteerd worden vanuit de EU. Daarom moet Rusland dus ook op dat punt zelfvoorzienend worden. Dat doen ze dus op deze manier.