Officieel: Autoshow van Genève stopt ermee

Ben jij dit jaar nog bij de Autoshow van Genève geweest? Dan maak je deel uit van de laatste editie ooit, de Geneva International Motor Show keert namelijk nooit meer terug.

Over één ding waren veel mensen het eens aan het einde van de Autoshow van Genève afgelopen jaar: het was geen geslaagde editie. Onze Autoblog-delegatie vond het tegenvallen, de meeste mensen die je sprak erover zeiden dat het tegenviel en de cijfers vielen ook tegen. Desalniettemin geeft de organisatie achter de GIMS niet op en beloofde dat de Geneva International Motor Show gewoon weer terugkeert in 2025.

Of toch niet

Daar lijkt de organisatie nu op terug te komen. Op Facebook maakt de GIMS namelijk bekend dat ze de ‘zware beslissing hebben gemaakt’ om de autoshow te cancellen. Dit vanwege de uitdagingen van de industrie en concurrentie. Daarmee komt de autoshow, jaarlijks gehouden in het Palexpo-gebouw van Genève, na 91(!) edities. Best een taaie om daar een punt achter te moeten zetten.

Qatar

Wil je toch naar de Autoshow van ‘Genève’? De organisatie heeft namelijk ook nog steeds de autoshow, die wel naar de naam Genève luistert, in Qatar. Deze gaat nog wel gewoon door voor het najaar van 2025. Maar een show in de Zwitserse stad hoef je dus niet meer te verwachten. Jammer!

Afgelopen editie van de Autoshow van Genève was een relatief bijzondere editie omdat de show vier jaar absent was. Zo veel automerken zegden af dat eigenlijk alleen een zwik Chinese merken en de Renault-groep ook echt iets te melden had. Voor vele mensen was de Autoshow van Genève dus vorig jaar eigenlijk al dood, nu is die dat ook voor iedereen.