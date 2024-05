Ex-BMW bobo: ‘alles elektrisch in 2035 is absoluut naïef’

Pieter Nota, tot vorig jaar nog bestuurslid bij BMW, heeft zo zijn bedenking bij de plannen van de EU.

11 jaar klinkt nog ver weg, maar toch moet er nog héél veel gebeuren om tegen die tijd alleen nog maar EV’s te verkopen. Desalniettemin is dat het plan van de EU. En daar is niet iedereen even enthousiast over. Dan bedoelen we niet alleen verstokte EV-haters, ook iemand als Pieter Nota is sceptisch.

De naam Pieter Nota zal niet iedereen bekend in de oren klinken, maar deze Nederlander was de afgelopen jaren een van de hoge pieten bij BMW. Van 2018 tot en met 2023 zat hij in de Raad van Bestuur.

Vanmiddag was meneer Nota te gast bij Wouter en Meindert in de Nationale Autoshow. Daar gaf hij zijn ongezouten mening over de plannen van de EU voor 2035. Hij noemt de eis dat in 2035 alle nieuwe auto’s een EV moeten zijn “absoluut naïef”.

Waarom vindt Pieter Nota dit een slecht plan? Om te beginnen wil niet iedereen elektrisch. En bij BMW laten ze de klant graag kiezen. Nota verwacht wel dat de meerderheid van de markt straks elektrisch wordt, maar niet álles.

Een ander probleem wat Pieter Nota ziet is de grondstoffen. Het is niet gegarandeerd dat we in 2035 genoeg grondstoffen hebben om heel Europa aan een EV te helpen. Bovendien worden we dan heel erg afhankelijk van China. En dat moeten we niet willen, vindt Pieter Nota. Net zo min als we afhankelijk willen zijn van Russisch gas.

En hoe zit het dan bij BMW? De Neue Klasse-modellen worden toch alleen nog maar elektrisch? Dat klopt, maar volgens Pieter Nota zullen er ook nog niet-elektrische modellen naast geleverd worden. Ook BMW blijft dus voorlopig op meerdere paarden wedden.

Overigens verwacht Pieter Nota dat de EU hun ambitieuze plannen nog gaat bijstellen. In 2026 staat namelijk een ‘ijkpunt’ op de planning. Nota verwacht dat de EU dan ook inziet dat een verbod op auto’s met een verbrandingsmotor in 2035 niet realistisch is en de plannen zal wijzigen. Wie weet hebben dus ook ná 2035 nog ’the Power of Choice’.

De hele uitzending van de Nationale Autoshow kun je terugluisteren op de website van BNR