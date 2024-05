Bied mee op deze bloedmooie Maserati Ghibli

We gebruiken het woord bloedmooi misschien iets te vaak, maar deze is écht bloedmooi.

De ‘nieuwe’ Maserati Ghibli is leuk, maar het is niet de gaafste auto die ooit de naam van deze hete Sahara-wind heeft gedragen. Dat was de eerste Maserati Ghibli, een meesterwerk van de hand van Giorgetto Giugiaro. Via The Collectables kan er nu geboden worden op een heel fraai exemplaar.

De Ghibli verscheen in 1967 op de markt. Het was een Maserati zoals de wereld nog niet eerder had gezien. De klassieke neuzen met ronde koplampen maakten plaats voor een vlijmscherpe neus met klapkoplampen. De Ghibli was getekend door een jongeman genaamd Giorgetto Gigiaro. Hij was toen nog maar 28 jaar oud, maar de Ghibli is misschien wel de fraaiste van al zijn ontwerpen.

Onder de enorm lange motorkap lag een 4,7 liter V8. Deze leverde 310 pk, waarmee een topsnelheid van 250 km/u gehaald kon worden. Indrukwekkend voor die tijd, maar de Ghibli moest zijn meerdere erkennen in de Daytona, die een jaar later verscheen. Qua design doet de Maserati zeker niet onder voor de Ferrari (die overigens veel duurder is vandaag de dag).

Dit exemplaar is zeer smaakvol uitgevoerd in Celeste Chiaro, met een beige interieur. In 2004 heeft de auto een uitgebreide restauratie ondergaan bij Carrozzeria Granturismo in Milaan. Sinds deze restauratie heeft de auto maar 1.528 km gereden. Daarom ziet deze Ghibli er zowel vanbuiten als vanbinnen uit om door een ringetje te halen.

Het bijzondere is dat deze Maserati Ghibli origineel in België is geleverd in 1970 en sindsdien het land niet heeft verlaten. In de afgelopen 54 jaar heeft de auto maar drie eigenaren gehad. Een van hen was Edmond Pery, die ook zijn eigen sportwagens bouwde onder de noemer APAL.

Dit pareltje van een Maserati wordt nu dus geveild op The Collectables, waar de auto tussen de €175.000 en de €200.000 op zou moeten brengen. Er kan nog tot en met dinsdagavond 20.00 geboden worden!