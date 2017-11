Officieel: Danica Patrick gaat stoppen met racen

De vrouwelijke coureur houdt het voor gezien.

Ze was een afwisselende verschijning in een met mannen beladen NASCAR-wereld. Daar komt een einde aan, want racecoureur Danica Patrick heeft aangegeven haar racecarrière aan de wilgen te hangen. Ze gaat met pensioen en kiest voor een nieuwe weg in haar leven.

De aankondiging deed de inmiddels 35-jarige Patrick in aanloop naar het raceweekend in Homestead-Miami. Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. De vrouwelijke NASCAR-coureur had moeite om sponsors te vinden voor het raceseizoen van 2018. Eerder werd al bekend dat ze haar NASCAR-stoeltje voor 2018 bij Stewart-Haas Racing moest inleveren aan Aric Almirola. Ze zal volgend jaar voor het laatst in actie komen tijdens de Indy 500. Voor welk team ze gaat rijden is niet bekendgemaakt. Men verwacht dat het Chip Ganassi Racing gaat worden. Na mei 2018 gaat ze officieel met pensioen.

Danica Patrick was voor haar NASCAR-avontuur onder andere actief in IndyCar. Ze is tot op heden de enige vrouwelijke coureur die het voor elkaar heeft gekregen een IndyCar-race te winnen. In 2005 won ze de Rookie of the Year award voor haar prestaties in de Indianapolis 500 en IndyCar.

Na het racen van haar laatste Indy500 in 2018 gaat ze zich focussen op fitness programma’s, haar wijnmakerij in Californië en haar sportkleding-lijn. Gelukkig hebben we de foto’s nog. (via AP)