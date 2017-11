Dit is het interieur van de Lamborghini Urus

Koekoek.

Na jaren van speculaties en berichtgevingen presenteert Lamborghini over enkele weken de Urus. Het uiterlijk is al geen geheim meer, maar het interieur is nog niet aan bod gekomen. Via Instagram zijn wat plaatjes uitgelekt, waardoor we nu binnen in de nieuwe Lambo-SUV een kijkje kunnen nemen.

Het interieur is precies zoals je van een moderne Lamborghini zou verwachten. Het design heeft was weg van de Huracán, inclusief de welbekende startknop. Nieuw is het centrale display. Dat hebben we nog niet eerder gezien bij Lamborghini. Waar de middenconsole van de Huracán en Aventador een knoppencircus is, zien we hier voor het eerst een scherm.

Het display gaan we vermoedelijk terugzien bij toekomstige modellen en facelifts van de Italiaanse autofabrikant. De nieuwe Audi A8 en Audi A7 hebben ook deze technologie aan boord. Het betreft waarschijnlijk een touchscreen met haptische feedback. Onder meer infotainment en climate control kan worden geregeld met dit nieuwe systeem.

Een ander opvallend aspect zijn de aanwezige bekerhouders in de middenconsole. Ook dit hebben we niet eerder gezien bij de Lamborghini Huracán en Aventador. Bij bijvoorbeeld de Huracán is de bekerhouder onopvallend verwerkt in het dashboard.

De officiële onthulling van de productieversie van de Lamborghini Urus is op 4 december.





Fotocredit: altdynamic via Instagram