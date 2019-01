Officieel: de eerste Lamborghini Urus is kaduuk

Hatsikidee.

Heel lang levert Lamborghini de gloednieuwe Urus nog niet, maar nu al is de wereld een exemplaar armer. De auto in kwestie zal ongetwijfeld niet de eerste Urus zijn die een schrammetje heeft opgelopen, maar het is vrij zeker dat nog geen enkele SUV van Lamborghini op zo’n manier op zijn dak is beland. Anders hadden we dat immers wel onder de aandacht gebracht.

Enfin, hoe het ongeluk precies heeft kunnen plaatsvinden, dat is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Hoewel de foto’s, die naar het schijnt oorspronkelijk door het Instagram-account van DutchBugs zijn geplaatst, in de afgelopen uren op verschillende plaatsen zijn opgedoken, lijkt er nog geen concrete verklaring rond te gaan. Zelfs na verschillende Google-zoekopdrachten in zeer krakkemikkig, door de zoekmachine zelf vertaald Arabisch hebben we geen nieuwsbericht kunnen bespeuren. Wellicht dat de auto toebehoort aan een Dubaise prins en het niet in de media mag komen. Raadsels, raadsels…

Het is lastig te zeggen hoe de Lamborghini Urus en de inzittende(n) eraan toe zijn, aan de hand van de foto’s. Wel vermoeden we dat het een eenzijdig ongeval betreft, aangezien er op de foto’s geen andere auto’s te bekennen zijn. Hopelijk horen we spoedig meer.