Nep-Volvo wil eigenlijk een BMW X6 zijn

Helemaal lukken wil het niet.

In Azië zijn ze buitengewoon vaardig in het kopiëren van westerse ideeën en ontwerpen. Op Autoblog hebben we dit door de jaren heen meermaals besproken, maar oud zal het nooit worden. Van nep-Lamborghini’s tot gekopieerde Porsches, eigenlijk bestaat er van iedere (potentiële) verkoopknaller wel een Chinese kopie. Heel vreemd staan we dus niet te kijken dat Geely het ontwerp van zijn FY11 heeft afgekeken van BMW’s SUV-coupés.

Goed, kijk je naar de voorkant van de auto, dan zul je de vergelijking niet snel maken. Echter, werp je een blik op de achterzijde – en dan met name naar de eendenstaart – dan zul je zien dat de FY11 toch bijzonder veel overeenkomsten vertoont met de BMW X4 en de grotere X6. Hetzelfde geldt overigens voor het zijaanzicht van de Geely. Grappig is dat Geely zelfs heeft besloten het interieur van de FY11, waarvan de foto’s voor de officiële onthulling op het internet terecht zijn gekomen, op de BMW’s van vandaag te baseren. Met name de middenconsole en de dubbele infotainmentschermen lijken van de Beierse fabrikant te zijn overgenomen.

Hoewel we hierboven lieten vallen niet per se heel verbaasd te zijn, moeten we toch enige verontwaardiging over de auto uiten. Immers, Geely is sinds enkele jaren het moederbedrijf van Volvo en had hierom veel eenvoudiger designelementen van zijn Zweedse dochter over kunnen nemen.

Geely heeft op het gebied van design duidelijk besloten een andere weg in te slaan als Volvo, de FY11 is wel degelijk op hetzelfde platform gebouwd als de huidige XC40. Daarbij heeft de wagen dezelfde aandrijflijn als de compacte crossover. De krachtigste versie van de vierwielaangedreven FY11 wordt naar verluidt aangedreven door de geblazen tweeliter viercilinder, die ook in de XC40 (rijtest) ligt. Het blok produceert 238 pk.