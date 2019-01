Kijk aan! De Urus wordt tóch zeer Italiaans in elkaar gezet

Dat is de nette manier om te zeggen dat het ding uitermate veel problemen geeft.

Lamborghini mag door het ouderschap van Audi en de Volkswagen Group lang niet meer zo Italiaans zijn als het ooit is geweest, ook vandaag de dag zien we af en toe nog een schittering van het verleden bij zijn auto’s. Een klant uit Canada heeft het zeer getroffen. Kort nadat hij een rode Urus op de kop had getikt, begon zijn supersportieve terreinauto allerlei merkwaardige gebreken te vertonen.

Voor de eigenaar in kwestie, de Canadese exotenliefhebber @torontocarnut, begon het allemaal met een paar opmerkelijke spellingsfouten in het infotainmentsysteem. Zoals op foto hieronder is te zien, die de man verontwaardigd opstuurde naar CarBuzz, was zelfs de naam van het merk van de auto onjuist gespeld. Daarnaast stond er ‘yout’ in plaats van ‘your’ op het scherm.

Logischerwijs stapte de eigenaar van de Urus (rijtest) direct op de desbetreffende dealer af om uit te vinden of er en oplossing was voor het probleem. Hoe onbenullig het er ook uit mag zien, van een auto die aldaar ruim 230.000 dollar heeft gekost, mag je verwachten dat dit soort dingen in orde zijn wanneer de sleutels worden overhandigd. Echter, toen de dealer de auto onderzocht, vonden ze juist meer problemen. Volgens de eigenaar waren o.a. de volgende dingen mis:

– Apple CarPlay no longer works over WiFi

– Siri over Bluetooth now has an odd pop-up that you need to press to remove

– Rear courtesy lights stopped working

– Rear hatch door no longer works via the foot sensor

– The steering wheel heater now has a cooling icon

Toegegeven, het zijn zeker niet de grootste problemen, maar nogmaals: als je zoveel betaald hebt voor een auto, verwacht je dat alles werkt. De eigenaar geeft echter niet de schuld aan de dealer, want naar verluidt zijn de problemen voortgekomen uit een software update. Het is niet duidelijk of er meerdere Lamborghini’s Urus zijn met vergelijkbare problemen.

Hoewel dit alles slechts door een update is veroorzaakt, is het oplossen van de zaak niet zo eenvoudig als het simpelweg terugdraaien van de software. Althans, dit vermoeden we, want de dealer heeft de eigenaar moeten teleurstellen met het nieuws dat hij zijn auto enkele maanden kwijt zal zijn. Lekker dan.