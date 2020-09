Officieel: de nieuwe Rolls-Royce Ghost

Aanschouw de tweede generatie Rolls-Royce Ghost op je netvlies.

Ruim 10 jaar de introductie van de eerste generatie Ghost introduceert Rolls-Royce vandaag de opvolger. De komst van het model was een megasucces. De eerste generatie Ghost was niet zo lomp en enorm als de Phantom, maar had toch het typische Rolls-Royce voorkomen. Over de hele wereld werd het model geliefd en met name in China wisten de Britten het model goed te verkopen.

Uiterlijk

Dat China een belangrijke markt voor Rolls-Royce is zien we vandaag met de introductie van de nieuwe Ghost. Het merk heeft niet besloten om voor een revolutionair nieuw ontwerp te kiezen. In plaats daarvan oogt alles nét even wat anders in vergelijking met de eerste generatie. Als je niet beter zou weten doet het meer denken aan een ingrijpende facelift dan een compleet nieuwe auto. De vormgeving oogt wat meer ‘Aziatisch’. Net als Maserati dat deed met de destijds nieuwe Quattroporte.

De nieuwe Rolls-Royce Ghost is 5,5 meter lang, 2,1 meter breed en 1,5 meter hoog. De auto heeft een wielbasis van bijna 3,3 meter. Het leeggewicht komt uit op 2.490 kg. Net als de huidige Phantom en de Cullinan heeft de nieuwe Ghost een aluminium spaceframe.

Techniek

Rolls-Royce heeft principes en die laten ze niet los met de nieuwe Ghost. Onder de kap daarom nog steeds een 6.75-liter grote V12. Het blok levert 571 pk en 850 Nm koppel. Daarmee is het nieuwe model net zo krachtig als zijn voorganger. Het enorme apparaat is desondanks vrij snel, in 4,8 seconden zit je op 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

De twaalfcilinder is geplaatst achter de vooras. Daardoor heeft de Ghost een 50/50 gewichtsverdeling. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de ruimte in het interieur is het model 89 mm gegroeid. Ook is er ruimte gemaakt in de vloer om de nu toegepaste techniek voor vierwielaandrijving te huisvesten. De draaicirkel is korter geworden, want dankzij deze toepassing sturen de achterwielen mee.

Interieur

Het interieur ziet er, zoals altijd bij een Rolls-Royce, mooier uit dan menig appartement. Je hebt de sterrenhemel en -voor het eerst- sterren in het dashboard verwerkt met de Ghost-benaming. Zowel voor de infotainment als voor de tellers is gekozen voor een scherm. Om klanten niet af te schrikken heeft Rolls-Royce met de Ghost geen high-tech beslissingen genomen voor in het interieur. Zo kan je opa van 78 nog steeds de radio en climate control bedienen met knopjes. Iets dat we nog maar weinig zien bij moderne high-end auto’s.

Rolls-Royce Ghost kopen

Heeft Rolls je overgehaald met deze auto en ben je klaar om er eentje te bestellen?. Het is op het moment van schrijven helaas nog niet bekend wat de Nederlandse prijs van de nieuwe Rolls-Royce Ghost gaat zijn. Aan de andere kant, misschien is dat maar goed ook.