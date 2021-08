Aangepaste Rolls Ghost is daadwerkelijk verbetering? Huh?

Dat kan toch helemaal niet? We hebben net unaniem besloten dat modificaties als op deze aangepaste Rolls Ghost knaak zijn. En toch, hè…

Het modificeren van auto’s is bijna net zo oud als de auto zelf. De discussie eromheen ook. Moet je je auto wel aanpassen? Tegenstanders zullen zeggen dat een fabrikant er vaak heel erg lang en goed over heeft nagedacht. En weet je: dat klopt ook nog eens. Aan de andere kant wil een fabrikant meestal wel winst maken, dus vaak worden keuzes gemaakt met geld in het achterhoofd.

Dus als je gaat modificeren, zorg dan dat de kwaliteit gelijk blijft of liever nog, beter is. Met een Rolls-Royce wordt dat heel erg lastig, want dat is misschien wel de beste auto ter wereld. Wat kun je in hemelsnaam daar nu aan verbeteren? Bij Spofec vroegen ze zich dat ook af. Spofec is een tak van Novitec. Waar Novitec zich richt op de supercars (McLaren en Ferrari voornamelijk), is Spofec enkel en alleen op deze aardkloot om Rollsen aan te pakken.

Aangepaste Rolls Ghost

Normaal gesproken kunnen we de anti-peristaltiek zijn werk laten doen en het toetsenbord vullen met vitriool. Het is bijna altijd verschrikkelijk. Het is altijd over de top en net te veel van het goede. Maar in dit geval gaat die vlieger niet op, want deze aangepaste Rolls Ghost is een subtiel dik apparaat geworden.

De koolstofvezel bodykit geeft de auto een sportiever voorkomen. Het is alleen meer Bentley-esque dan AMG-achtig. De auto staat ietsje lager (4 centimeter), is ietsje breder en de velgen zijn wat groter. De 22 inch wielen komen uiteraard van de firma Vossen vandaan.

Eindresultaat

Stel dat de M-divisie een sneller product mocht maken op basis van de Ghost, dan zou dit weleens het eindresultaat kunnen zijn, nietwaar? Als je kijkt naar dit gedrocht van Mansory, doet Spofec het dus heel erg ingetogen.

De Spofec Ghost heeft een aangepaste ECU voor de twaalfcilinder. Deze V12 levert nu maar liefst 685 pk en 958 Nm. Daarmee kun je in 4,5 seconden naar de 100 km/u accelereren. De topsnelheid blijft 250 km/u. Spofec zou de begrenzer eraf kunnen halen, maar met een leeggewicht van meer dan 2.500 kilogram is het op zich wel lekker dat het niet harder gaat. Met name voor de mensen die NIET in de Spofec Ghost zitten.