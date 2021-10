Rolls-Royce Ghost Black Badge is de sportieve optie

De sportieve optie van Rolls-Royce is trouwens net als de dure wijn van Lidl: eigenlijk hoort het niet. Toch is de Rolls-Royce Ghost Black Badge stiekem erg gaaf.

Bij Rolls-Royce kent luxe geen grenzen. Het zijn extreem dure auto’s want alles wat je ziet, voelt en aanraakt is tot in perfectie uitgedacht. Daarmee bedien je een klein stukje van de markt, maar wel eentje waar menigeen van droomt. Dus waarom zou je keuzes maken?

Black Badge

Dat lijkt de kracht van het Black Badge label te zijn. Dat label kwam in 2015 tot stand toen op verzoek van een klant een soort sportieve Rolls-Royce Wraith gebouwd moest worden. Zoals gezegd: sportief is eigenlijk niet het juiste woord. Je gaat een twee ton zware luxe landjacht nooit echt sportief maken. Toch is dat wat nu op de ‘jongere’ modellen van Rolls-Royce het speerpunt moet zijn in de Black Badge variant. Naast een hoop sinistere uitstraling, trouwens. Het werkt: 27 procent van de bestelde Rollsen wereldwijd sinds Black Badge was een Black Badge.

Rolls-Royce Ghost Black Badge

Op de Wraith en vorige generatie Ghost kwam Black Badge als eerst, later volgde de Dawn en ten slotte de Cullinan. Nu is ook de nieuwe Ghost aan de beurt. De standaard Ghost “Mk. II” is al weer een jaar onder ons en de nieuwe Rolls-Royce Ghost Black Badge is voor liefhebbers van duisternis. Tenminste, zo lijkt het als je de foto’s ziet.

Die duisternis wordt gecombineerd met iets meer power. In de reguliere Ghost levert de zes-en-driekwart liter grote V12 571 pk en 850 Nm. In de Rolls-Royce Ghost Black Badge is de motor opgevoerd naar een mooi afgeronde 600 pk en 900 Nm. Acceleratiecijfers ga je niet vinden, wel dat Rolls-Royce de auto daadwerkelijk sneller heeft geprobeerd te maken. Zo is al het koppel beschikbaar vanaf 1.700 toeren per minuut en is de gasrespons 50 procent sneller als je het pedaal tegen de vloer drukt. Ja, dit vertelt Rolls-Royce, waar normaliter zoeven het mantra is.

Blauw interieur

Wie trouwens denkt dat de Rolls-Royce Ghost Black Badge enkel een donkere bedoeling is, zit ernaast. Het interieur op het door Rolls-Royce getoonde exemplaar is knalblauw. Het gaat voornamelijk om details in het zwart, of wat volgens Rolls-Royce “Black Chrome” is. En ja, de badge ís zwart. De Spirit of Estacy, dan. Een ander detail is het lemniscaat-symbool in het dashboard, wat we kennen als het ‘oneindigheidssymbool’. Die zit in de 152 LED-lampjes tellende dashboard-galerij, een nieuwe Ghost-innovatie.

De Rolls-Royce Black Badge is het canvas, jij moet het schilderij ervan maken. Je kunt de Black Badge dus bestellen in alle kleuren die je wil, zo lang de accentkleur maar zwart is. Bestellen kan vanaf nu.