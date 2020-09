Opgefriste Audi Q2 is eindelijk gearriveerd

De opgefriste Audi Q2 kan er zo weer een tijdje tegenaan.

De Audi Q2 is een slimme zet geweest van Audi. De auto is gebaseerd op het MQB-platform en combineert precies de eigenschappen die de consument winst: een hip voorkomen, hoge instap, S-Line sportpakketten en een hoop mogelijke opties.

Bijna 5.400 Q2’s

Alleen in Nederland zijn er dit jaar bijna 5.400 van verkocht. Daarmee is één generatie Q2 populairder gebeleken dan alle generatie TT’s. En met één generatie Q2 overdrijven we ook nog eens, want het huidige model is namelijk net voorzien van een facelift.

Vrij subtiel

Zoals wel vaker met facelifts bij het merk met de vier ringen, is de opgefriste Audi Q2 vrij subtiel aangepakt. Dat is een bewuste keuze, het uiterlijk valt kennelijk in de smaak bij de leasende Henk & Ingrids met een euro meer in de portemonnee.

Iets gegroeid

De nieuwe Audi Q2 is iets gegroeid, maar die millimeters komen enkel en alleen door de nieuwe bumpers de auto iets groter maken. Audi rept over de opnwaarschijnlijk lage Cw-waarde van 0,31, maar dat is slechts een coefficient, je moet nog wel de opperlvakte meerekenen. Daarbij is de Cw-waarde van een gelijkwaardige hatchback aanzienlijk lager. Zie het als iemand die best slank is voor een professioneel frikandelleneter.

Matrix-LED

Maar de opgefriste Audi Q2 koop je niet omdat je een lage luchtweerstand wil hebben. Je koopt ‘m omdat je het een kek ding vindt. Daarom zitten er nu standaard LED-koplampen op, Matrix-LED lampen (met die geinige clignoteurs) zijn optioneel. De verdere wijzigingen: ja, ze zijn er, maar wereldschokkend is het niet. Je kan nu kiezen uit een paar nieuwe kleuren en een een aantal tinten (grijs, zwart, zilver) voor de C-stijl. Ook verschillend van kleur zijn de strips aan de zijkant. Deze zijn standaard zwart, maar zilver bij de luxere modellen en in carrosseriekleur bij de S-Line.

Interieur

In interieur van de opgefriste Audi Q2 zien we nog niet veel wijzigingen ten opzichte van het oude model. Dat is jammer, want daar viel wel wat te winnen. Met name de harde plastic deurpanelen en het ietwat grof afgewerkte dashboard (naar Audi-maatstaven) konden wel een ‘verfijnbeurt’ gebruiken. Wellicht dat het in het echt wel is aangepast. Standaard heb je ‘echte’ analoge meters in de Audi Q2, optioneel is een Virtual Cockpit mogelijk.

In motorisch opzicht zijn er geen grote verrassingen. Aanvankelijk wordt alleen de 1.5 TFSI geleverd, die 150 pk levert. Mede dankzij cilinderuitschakeling is een gunstig verbruik mogelijk. Audi kondigt aan dat er nog twee benzinemotoren en een paar varianten van de TDI zullen verschijnen. Standaard mag je handmatig roeren met een zesbak, sommige luxere uitvoeringen hebben een S Tronic automaat. Ook vierwielaandrijving zal op sommige modellen leverbaar worden. Een SQ2 is niet bevestigd, maar lijkt aannemelijk.