Koop deze AMG op Marktplaats en maak een epische roadtrip

Als je met deze brute AMG op roadtrip gaat ben je niet te stoppen.

Bij een terreinwaardige AMG denk je natuurlijk meteen aan een G 63 AMG. Of een G 55 AMG. De kans is in ieder geval groot dat je aan een G-klasse denkt. Maar dat is niet de enige optie als je op zoek bent naar een terreinwagen met AMG-power.

Er was namelijk ook nog de ML 55 AMG. En de eerste generatie ML stond nog op een ladderchassis, dus het is een échte terreinwagen. Een terreinwagen met een dikke 5,4 liter V8 en 347 pk, als je een AMG-versie hebt.

Een ML 55 AMG is normaal gesproken geen echt werkpaard zoals een G-klasse dat is, maar de vorige eigenaar van dit exemplaar heeft daar verandering in gebracht. Deze ML 55 AMG is namelijk omgetoverd tot een bruut rallymonster.

De auto staat nu een stuk hoger op zijn pootjes en is voorzien van acht schokdempers en dikke off-roadbanden. De ML is ook uitgerust met een reeks verstralers, een snorkel en spatlappen. De rally-uitmonstering is dus helemaal compleet.

Ook het interieur is niet overgeslagen. Daar is namelijk een rolkooi geplaatst, de originele stoelen zijn vervangen voor sportstoelen met vijfpuntsgordels en er is een RRS-rallystuur gemonteerd.

Omdat het een AMG betreft, zit het met het vermogen ook wel snor. Het blok is bovendien gechipt, waardoor het vermogen uitkomt op 400 pk. Het koppel is eigenlijk nog belangrijker, maar daar weten het niet het exacte cijfer van. Dat zal ongetwijfeld in orde zijn, want standaard levert de V8 al 510 Nm aan koppel. Het blok is trouwens vorig jaar vervangen volgens de advertentie.

De auto was in 2018 door de Franse eigenaar omgebouwd om dienst te doen als volgauto in de Carta Rallye in Marokko. De huidige Nederlandse eigenaar is juist de andere kant op gegaan. Hij heeft er onlangs een trip mee ondernomen naar de Noordkaap. De auto is dus goed gebruikt. Dat is ook wel te zien, want de auto is niet helemaal vrij van schrammetjes. Maar dat hoort er natuurlijk bij.

De auto heeft inmiddels een respectabele kilometerstand bereikt van 302.483 km. Maar het blok is dus waarschijnlijk iets verser. Op Marktplaats wordt er geen vraagprijs vermeldt, dus je mag zelf een leuk bod doen. Als je nog een vette roadtrip-auto zoekt: dit is je kans!