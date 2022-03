De Ferrari Purosangue laat zijn imposante neus zien

Ferrari laat voor het eerst officieel de neus van hun nieuwe SUV – de Purosangue – zien.

It’s happening. Dat zijn de woorden van Ferrari zelf. Wat gaat er gebeuren…? Ook bij Ferrari verkopen ze hun ziel aan de duivel en gaan ze een SUV bouwen. Klassieke Ferrari-liefhebbers zien dit waarschijnlijk met afschuw aan, maar de liefhebbers van moderne Ferrari’s staan straks in de rij om er eentje te kopen.

Het is geen geheim dat Ferrari met een SUV bezig is en dat deze Purosangue gaat heten. Sterker nog: we weten al hoe de auto eruit ziet, want vorige maand lekten er foto’s. Op de gelekte beelden zagen we een cross-over met een voorkant die geïnspireerd is op de SF90 en een achterkant die doet denken aan de 296 GTB.

Het was al duidelijk dat we naar een echte Purosangue keken, maar nu weten we het 100% zeker. Ferrari deelt namelijk de eerste officiële afbeelding. Op deze teaser is de neus al aardig goed in beeld. Het mag gezegd worden: van voren ziet de Purosangue er imposant uit.

Ferrari maakt ons verder nog niet veel wijzer. Ze nemen ook het woord SUV nog niet in de mond. Ze kondigen alleen een nieuwe Ferrari aan die heel erg anders is. Daar zal geen woord van gelogen zijn. Volgens de Italianen wordt het ook een ‘game changer’. Dat valt nog te bezien, maar Ferrari zal ongetwijfeld geen enkele moeite hebben om de Purosangue te slijten.

De Italianen benadrukten met de naam Purosangue (volbloed) al dat dit een raszuivere Ferrari is. Dit onderstrepen ze nu door te zeggen dat de bloedlinie van deze auto terug te leiden is door de 75-jarige historie van het merk. De Purosangue wordt dus een echte Ferrari. En als Ferrari het zegt dan is het zo.