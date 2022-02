Gelekt: dit is de Ferrari Purosangue! [update]

Een SUV van Ferrari, het gaat toch echt gebeuren. Bij deze alvast de eerste blik op de Purosangue.

De opmars van de SUV is niet te stuiten. We zijn nu bijna op het punt aanbeland waarop alle automerken een SUV hebben. Ferrari en Lotus zijn zo’n beetje de laatste merken zonder SUV, maar ook zij gaan overstag. Alleen de échte nichemerken als Bugatti en Pagani houden het puur bij sportwagens. Vooralsnog.

Ferrari kennende zullen er zware consequenties volgen als je beelden lekt, maar nu krijgen we toch alvast de Ferrari SUV te zien. Ergens in Maranello zitten er nu waarschijnlijk een paar withete Italianen uit te zoeken wie hier verantwoordelijk voor is.

Enfin, het kwaad is al geschied. We krijgen nu dus de eerste blik op de SUV van Ferrari, die Purosangue gaat heten. Dat is Italiaans is voor volbloed. Ironisch genoeg is dat de naam die ze bedacht hebben voor de minst puristische Ferrari ooit.

De neus van de Purosangue komt ons bekend voor. Die doet namelijk heel erg denken aan die van de Roma en de SF90. Wat overigens zeker geen belediging is. Helaas is de auto niet volledig in beeld, maar het valt wel op dat de Purosangue een bijzonder lange motorkap heeft voor een SUV.

Dat laatste hadden we ook al gezien op de spyhots. Daarop zagen we eveneens dat de Purosangue een vrij lage bodemspeling lijkt te krijgen. Ondanks dat het een SUV is, zal de Purosangue er dus toch redelijk sportief uitzien. Misschien moeten we het niet eens een SUV noemen, maar een cross-over.

Een gelekte foto is bijna altijd lelijk, dus het is nog een beetje lastig een oordeel te vellen over het design. Het is echter niet uit te sluiten dat de Purosangue best te pruimen is. De proporties zijn alvast een stuk beter dan die van de Urus.

De technische details van de Ferrari Purosangue zijn helaas nog niet gelekt. Wat er zich precies onder de lange motorkap bevindt is dus nog verrassing. Dit kan een V8 worden, maar een V6 hybride is ook een optie. Afgaande op het geluid in de video’s lijkt het erop dat het een V6 wordt. Maar dan wel een V6 die bijna klinkt als een V12.

Aangezien de Ferrari Purosangue nu gelekt is, kan de onthulling niet meer ver weg zijn. Ferrari heeft zoals gewoonlijk geen datum aangekondigd, dus dat is nog afwachten. In de tussentijd kunnen we nog even wennen aan het idee van een Ferrari SUV.

UPDATE: Inmiddels is ook de achterkant van de Ferrari Purosangue gelekt. Die lijkt op zijn beurt weer geïnspireerd te zijn op de 296 GTB.