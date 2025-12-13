Autolobby wint, de verbrandingsmotor mag blijven

Vanaf 2035 geen nieuwe auto’s meer met een benzine- of dieselmotor in Europa? Nou..

Het is een duidelijke stip op de horizon, fabrikanten weten waar ze aan toe zijn, dus allemaal maar elektrisch. Maar wie de Europese autolobby een beetje kent, wist eigenlijk al dat dit verhaal nog een staartje zou krijgen. En die staart lijkt nu ineens behoorlijk groot. Goh, dat zag echt niemand aankomen.

ICE wint, voor nu

Volgens Manfred Weber, de machtige fractieleider van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement, gaat de Europese Commissie het veelbesproken verbod schrappen. In een interview met de Duitse krant Bild stelt hij dat Brussel volgende week aankondigt dat autofabrikanten in 2035 geen 100 procent CO₂-reductie meer hoeven te halen, maar “slechts” 90 procent. En belangrijker: ook na 2040 komt er geen volledige nuldoelstelling.

Met andere woorden: het keiharde verbod op de verbrandingsmotor verdwijnt van tafel. Een overwinning waar vooral de Duitse auto-industrie al maanden keihard voor lobbyt. Het is ook niet zo gek allemaal. Voor de Europese auto-industrie komt de overstap naar volledig elektrisch veel te vroeg. Ook voor consumenten overigens, want de verkopen in de EU laten niet zien dat we massaal elektrisch kopen.

Nu kun je de Europese auto-industrie beschuldigen alsof ze een soort Romeins rijk zijn, waar Aziatische en Amerikaanse concurrenten op sommige vlakken verder lijken te zijn. Maar het moet wel verkocht worden. Volledig elektrisch minus de verbrandingsmotoren betekent een veel mindere vraag naar auto’s, wat serieuze gevolgen zou gaan hebben voor de Europese economie.

Formeel blijft de uitstootnorm natuurlijk streng. Met een reductie van 90 procent blijft er in de praktijk maar weinig ruimte over voor benzine- en dieselauto. Maar het signaal is duidelijk: de verbrandingsmotor is niet doodverklaard. Ook al hangt deze aan vijftig katalysatoren en partikelfilters.

De belangrijkste winst zit hem in het economische plaatje. Weber spreekt dan ook van een belangrijk moment voor de industrie. Volgens hem worden hiermee tienduizenden industriële banen veiliggesteld.

Milieu

Tegenover dat argument staat het klimaatverhaal. Transport is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de Europese CO2-uitstoot en is de enige sector waar die uitstoot hoger ligt dan in 1990. Het verbod op nieuwe brandstofauto’s was juist bedoeld om die trend eindelijk te keren en de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 haalbaar te houden.

Niet iedereen is dan ook blij met de mogelijke draai van Brussel. Terwijl China massaal inzet op elektrische auto’s en steeds meer marktaandeel verovert, zou Europa volgens Groen-Europarlementslid Sara Matthieu teruggrijpen naar fossiele techniek.

Je hebt aan de ene kant het klimaat en aan de andere kant de economie. Gezien we nog niet massaal voor de EV kiezen zit uw auteur in kamp economie. Kunstmatig beslissingen nemen om het beste jongetje van de klas te zijn kan je economie en welvaart dusdanig slopen dat je links en rechts door de rest wordt ingehaald. Al is dit laatste überhaupt de vraag of dit sowieso al aan de gang is. We gaan het zien wat er volgende week gezegd gaat worden.