EV-merk Smart gaat tóch weer aan de verbrandingsmotor

Ook Smart gaat de strategie herzien.

Als een merk de verbrandingsmotor vaarwel zegt is dat natuurlijk een groot gemis. Bij de nieuwe Smarts mis je toch die ronkende motoren. En de lange reizen met je Smart zullen nooit meer hetzelfde zijn. Oké, misschien is Smart een slecht voorbeeld…

Smart is in ieder geval een puur EV-merk geworden, nu het deels in Chinese handen is. De Fortwo is inmiddels uit productie en deze auto was sowieso al een tijdje niet meer met verbrandingsmotor leverbaar. De nieuwe line-up van Smart bestaat uit de #1, #3 en #5, allemaal EV’s.

Smart gaat nu echter toch – net als heel veel merken – hun strategie herzien. Ze gaan tóch weer aan de verbrandingsmotor. Dit doen om gehoor te geven aan de “diverser wordende wensen van klanten”. Alsof er eerst alleen vraag was naar elektrische auto’s…

Enfin, de Smart #5 is het model wat straks alsnog een verbrandingsmotor krijgt. Als je vergeten bent welke auto dit ook alweer was: de #5 is een robuust ogende cross-over, met een lengte van 4,70 meter. Daarmee is ‘ie boven de #1 en #3 gepositioneerd, al kon je de NIET afleiden uit de naam. Die slaat namelijk op de volgorde van introductie.

De Smart #5 krijgt een plug-in hybride aandrijflijn, dus hij blijft nog wel deels elektrisch. Probleem is wel dat de #5 op een platform staat genaamd Pure electric Modular Architecture. Dit is dus niet bedoeld voor verbrandingsmotoren, maar kennelijk kan Smart daar wel omheen werken. Er is binnen de Geely-groep in ieder geval genoeg techniek die uitgewisseld kan worden.

Smart zit nu in beetje in hetzelfde schuitje als Porsche (dat hebben we nog niet vaak gezegd). Ook Porsche wil namelijk verbrandingsmotoren in auto’s lepelen die eigenlijk puur als EV bedoeld waren.

