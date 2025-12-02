EU-verbod verbrandingsmotor staat op een lager pitje

En van uitstel komt afstel..?

Maart 2023: EU stemt in met verbrandingsmotor na 2035. Een harde klap in het gezicht van de auto-industrie, dat noodgedwongen moet innoveren in alternatieven op de ICE. Fast forward naar 2025 en het hele idee van een verbod op de verbrandingsmotor klinkt verder weg dan ooit.

De Europese Commissie nu open te staan voor een compromis. Bronnen binnen de Commissie melden dat zeer zuinige verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen tóch een toekomst kunnen krijgen na 2035. Dat is een flinke draai, en eentje die vooral in Duitsland ongetwijfeld met gejuich wordt ontvangen. Daarover bericht Handelsblatt.

Duitse druk werkt

Dat heeft alles te maken met een brief van niemand minder dan de kersverse Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Hij zette vorige week nog eens stevig druk op Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het beleid te versoepelen. Dat duwtje in de rug lijkt precies op het juiste moment te zijn gekomen.

Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas zegt dat de EU wil vasthouden aan de gestelde doelen, maar rekening moet houden met recente geopolitieke ontwikkelingen en moet zorgen dat het concurrentievermogen niet in gevaar komt. Kortom: het is leuk en aardig om de planeet te redden, maar niet als Europa daarmee zijn eigen auto-industrie sloopt en dat de Amerikanen, Chinezen en Koreanen het overnemen.

Want dat is precies waar de Duitse autobouwers voor vrezen. Merken als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz lopen hebben inmiddels goede elektrische autoproducten in huis, maar zijn nog altijd wereldkampioenen in het bouwen van de beste verbrandingsmotoren.

Als Europa alléén nog ruimte laat voor EV’s, dreigt een scenario waarin de Duitse industrie de concurrentieslag verliest. In dat licht bezien is het niet vreemd dat Berlijn alles uit de kast trekt om het verbod af te zwakken.

Efficiënte motoren en e-fuels als redmiddel

Hoe die versoepeling er precies uit gaat zien, blijft nog even de grote vraag. Maar de richting is duidelijk. Zeer efficiënte verbrandingsmotoren mogen blijven bestaan, mits ze voldoen aan extreem strenge emissienormen. Daarnaast wordt de rol van emissievrije brandstoffen nadrukkelijk meegenomen in de overwegingen.

E-fuels waren tot nu toe vooral een stokpaardje van Duitsland en Porsche. Maar het idee dat je bestaande motoren en infrastructuur kunt blijven gebruiken, terwijl de uitstoot drastisch daalt, klinkt voor veel politici opeens heel aantrekkelijk.

Het zou natuurlijk mooi zijn voor de petrolhead. Bouw er nog 50 katalysatoren op en we kunnen nog even doorblaffen met onze geliefde ICE.