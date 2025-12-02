EU-verbod verbrandingsmotor staat op een lager pitje

En van uitstel komt afstel..?
Maart 2023: EU stemt in met verbrandingsmotor na 2035. Een harde klap in het gezicht van de auto-industrie, dat noodgedwongen moet innoveren in alternatieven op de ICE. Fast forward naar 2025 en het hele idee van een verbod op de verbrandingsmotor klinkt verder weg dan ooit.
De Europese Commissie nu open te staan voor een compromis. Bronnen binnen de Commissie melden dat zeer zuinige verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen tóch een toekomst kunnen krijgen na 2035. Dat is een flinke draai, en eentje die vooral in Duitsland ongetwijfeld met gejuich wordt ontvangen. Daarover bericht Handelsblatt.
Duitse druk werkt
Dat heeft alles te maken met een brief van niemand minder dan de kersverse Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Hij zette vorige week nog eens stevig druk op Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het beleid te versoepelen. Dat duwtje in de rug lijkt precies op het juiste moment te zijn gekomen.
Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas zegt dat de EU wil vasthouden aan de gestelde doelen, maar rekening moet houden met recente geopolitieke ontwikkelingen en moet zorgen dat het concurrentievermogen niet in gevaar komt. Kortom: het is leuk en aardig om de planeet te redden, maar niet als Europa daarmee zijn eigen auto-industrie sloopt en dat de Amerikanen, Chinezen en Koreanen het overnemen.
Want dat is precies waar de Duitse autobouwers voor vrezen. Merken als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz lopen hebben inmiddels goede elektrische autoproducten in huis, maar zijn nog altijd wereldkampioenen in het bouwen van de beste verbrandingsmotoren.
Als Europa alléén nog ruimte laat voor EV’s, dreigt een scenario waarin de Duitse industrie de concurrentieslag verliest. In dat licht bezien is het niet vreemd dat Berlijn alles uit de kast trekt om het verbod af te zwakken.
Efficiënte motoren en e-fuels als redmiddel
Hoe die versoepeling er precies uit gaat zien, blijft nog even de grote vraag. Maar de richting is duidelijk. Zeer efficiënte verbrandingsmotoren mogen blijven bestaan, mits ze voldoen aan extreem strenge emissienormen. Daarnaast wordt de rol van emissievrije brandstoffen nadrukkelijk meegenomen in de overwegingen.
E-fuels waren tot nu toe vooral een stokpaardje van Duitsland en Porsche. Maar het idee dat je bestaande motoren en infrastructuur kunt blijven gebruiken, terwijl de uitstoot drastisch daalt, klinkt voor veel politici opeens heel aantrekkelijk.
Het zou natuurlijk mooi zijn voor de petrolhead. Bouw er nog 50 katalysatoren op en we kunnen nog even doorblaffen met onze geliefde ICE.
Reacties
Johanneke zegt
Nou dit is niks voor de petrolhead hoor. Zeer zuinige verbrandingsmotoren. Oftewel of je rijdt een Prius, of je rijdt een EV.
ericc zegt
Niet enkel de petrolhead, ook andere autoliefhebbers geven de voorkeur aan brandstofmotoren. Anders ga je maar bomen knuffelen en start een EVBlog.
mashell zegt
Je hebt autoliefhebbers in alle soorten en maten, je hebt er die van sleutelen aan klassiekers houden, je hebt er die van spoiler bakjes op mcdo parkeerplaatsen houden, je hebt er die van uitlaatgassen en vibraties houden maar je hebt er ook die van lekker autorijden houden en voor die laatste groep kan een EV wel eens de beste keuze zijn.
mashell zegt
Dit is juist de doodsteek voor de Europese automobiel industrie. China gaat vol voor elektrisch, als Europa dat niet ook doet loopt de achterstand verder op. Er moet een keuze voor de lange termijn gemaakt worden en niet voor korte termijn winst of het overleven van Stelantis gekozen worden.
imaginenl zegt
Dat verbod op verbrandingsmotoren is overbodig want de Europese autoindustrie wordt nu al links en rechts ingehaald door landen die wel inzetten op elektrisch. Zou het niet zinvoller zijn om in te zetten op stimulering van alternatieve energiebronnen? In China zijn ze tenslotte ook niet vies van een beetje staatssteun. Het stenen tijdperk is ook nooit opgehouden door een gebrek aan stenen: er kwam een beter alternatief.