Europa en het verbod op de verbrandingsmotor

Lang leve de verbrandingsmotor, ook in Europa?

Het Europese verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s vanaf 2035 leek een uitgemaakte zaak. Twee jaar geleden werd de wet na een lange politieke strijd goedgekeurd: de toekomst moest en zou elektrisch zijn.

Autofabrikanten, waaronder zwaargewichten als Volkswagen en Volvo, schaarden zich er destijds achter. Stuk voor stuk kwamen ze allemaal met plannen om volledig elektrisch te gaan. De één sneller dan de ander.

Achteraf was het allemaal wel heel rooskleurig. De EU navolgen in hun wens om volledig elektrisch te gaan blijkt toch helemaal niet haalbaar. De EU kon het wel willen, maar uiteindelijk moet het volk die auto’s wel kopen.

We zijn nu halverwege het decennium en diezelfde wet staat onder zware druk. De politieke tegenstand groeit en ook de industrie zelf is minder enthousiast dan voorheen, daarover bericht de NOS.

Fabrikanten in zwaar weer

De realiteit van vandaag ziet er namelijk anders uit dan het optimistische gevoel in 2022. Europese merken hebben het moeilijk door de opmars van goedkope, goed gebouwde elektrische auto’s uit China. Tegelijkertijd drukken Amerikaanse importheffingen de winstgevendheid. Het resultaat? In Duitsland zijn volgens accountantskantoor EY in één jaar tijd al meer dan 50.000 banen in de auto-industrie verloren gegaan.

Dat maakt de sector nerveus. Fabrikanten lobbyen via brancheorganisatie ACEA bij de Europese Commissie voor meer speelruimte. Denk daarbij aan het toelaten van hybrides na 2035 of bijvoorbeeld auto’s laten rijden op synthetische brandstoffen. De boodschap is duidelijk: een harde streep door de verbrandingsmotor zet de industrie verder onder druk en is realistisch gezien onhaalbaar.

2035 lijkt ver weg maar het is minder dan 10 jaar. En met de huidige marktomstandigheden is het onmogelijk te stellen dat we in EU honderd procent klaar zijn voor elektrisch. Een groot gedeelte? Ongetwijfeld. Maar het één omwisselen voor het ander lijkt te ambitieus.

Politieke druk neemt toe

Officieel blijft de Europese Commissie nog altijd vasthouden aan het jaartal 2035. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen benadrukte recent nog dat “de toekomst elektrisch is” en riep op tot betaalbare, in de EU gebouwde EV’s. Toch heeft Brussel de evaluatie van de wet naar voren gehaald: in plaats van volgend jaar komt er dit jaar al een herziening.

Die evaluatie geeft tegenstanders van het verbod nieuw speelveld. Vooral de Europese christendemocraten, de grootste fractie in het parlement, zetten stevig druk. De Duitser Manfred Weber is een uitgesproken tegenstander. Natuurlijk heeft hij de industrie in zijn eigen land te redden.

Voor Weber en zijn partij is het simpel: niet Brussel, maar de markt moet bepalen of en wanneer de verbrandingsmotor verdwijnt. Dat kan uitmonden in het opschuiven van de deadline, het toestaan van hybrides of middels het gebruik van synthetische brandstoffen.

De groene omslag naar een verkoopverbod van auto’s met een verbrandingsmotor staat op wankelen. Hoewel het officieel nog altijd moet gebeuren groeit de tegenstand. En als de tegenstand groot genoeg is komt er uitstel. En van uitstel komt..