Officieel: geen Chinese Grand Prix in 2023

Ook in 2023 wordt er geen Chinese Grand Prix gereden door de Formule 1.

Omdat in China nog altijd een zeer streng beleid is op het gebied van coronamaatregelen heeft de Formule 1 vandaag bekend gemaakt ook in 2023 China nog te mijden. In overleg met de autoriteiten en de promotor is besloten om de race van de kalender te halen.

Het nieuwe seizoen begint op 5 maart met de race in Bahrein. Op 16 april stond als vierde China op de agenda, maar die slaat het Formule 1 circus dus nog een jaartje over.

Lewis Hamilton

Daardoor ontbreekt de Chinese Grand Prix alweer voor het derde achtereenvolgende jaar op de planning. In 2019 werd de race voor het laatst verreden met als winnaar Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam toen als vierde over de finish.

Vervangende race

Het schema voor 2023 telt een recordaantal van 24 Grands Prix en de organisatie is voornemens om dit zo te houden. Er moet dus wel een vervangende race komen. Een kandidaat zou dan bijvoorbeeld het Portugese Partimão kunnen zijn. Dit circuit was al tweemaal eerder een alternatief voor een gecancelde race tijdens de wereldwijde Covid pandemie.

De FIA moet hier nog een uitspraak over doen, maar de Portugese motorsportcommentator Joao Carlos Costa weet het al zeker. Formule 1 komt terug naar Portugal.