Onderzoek: deze Grand Prix kun je voor een prikkie bezoeken

Je wil graag een keer een Grand Prix bezoeken, maar zit een beetje op zwart zaad? Dan is dit onderzoek voor jou: de minst (en meest) prijzige Grand Prix’ zijn bekend.

Net zoals bij elke sport is de Formule 1 natuurlijk live te bezoeken. Vanaf de tribunes van het circuit in kwestie kun je toekijken naar hoe je favoriete bestuurder rondjes rijdt in het echt. De tribunes zitten vaak aardig vol, dus er is een grote fansschare. Ook al zit je vaker naar hetzelfde scherm te kijken als thuis om de actie te volgen dan op de baan. Het gaat natuurlijk om de sfeer.

Prijzen Grand Prix

Er wordt daarom wel eens gezegd dat je het gewoon eens moet meemaken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is namelijk aardig prijzig om een heel GP weekend mee te maken. Gelukkig worden we geholpen door een onderzoek. Dit onderzoek van Kelbet.nl zette alle cijfertjes van elke Grand Prix op een rij en wat je nodig hebt om de GP’s te bezoeken, uitgaande van alle GP’s in 2022.

Cijfers

Even kort hoe het onderzoek is samengesteld: per Grand Prix is gekeken naar de minimumprijzen van een Grandstand-ticket voor het hele weekend, een hotel voor het weekend, maaltijden en de vlucht (berekend vanaf Schiphol). Uiteraard komt daar ook een totaalbedrag uit per weekend en zo weten we welke Grand Prix het duurst is om te bezoeken en misschien nog belangrijker: welke het goedkoopst is!

Goedkoopste Grand Prix is…

…Oostenrijk! Ja, de Red Bull Ring is de Grand Prix die je moet bezoeken als je de hand op de knip hebt. De Grandstand-tickets zijn gemiddeld geprijsd, maar door een relatief goedkoop hotel, betaalbare maaltijden en een prima te betalen vlucht kom je uit op een totaalbedrag van 685 euro. Vooral die hotelprijzen kunnen een Grand Prix aardig duur maken. Andere GP’s die relatief betaalbaar zijn: de Grand Prix van Bahrein (751 euro), de GP van Frankrijk (806 euro) en de grote prijs van Azerbeidzjan (840 euro).

Duurste Grand Prix is…

…Abu Dhabi. Yep, de seizoensfinale in de Verenigde Arabische Emiraten is het duurste GP-weekend. Qua ticketprijzen, vlucht en helemaal maaltijden lijkt het niet vreselijk duur vergeleken met Oostenrijk, gezien het feit dat je wel twee keer zo ver van huis bent qua afstand. Het probleem in Abu Dhabi is dat de hotels peperduur zijn: net geen drie duizend euro voor twee nachten. Oei! Het levert een totaalbedrag van 3.701 euro voor het hele weekend op. Een andere dure Grand Prix om te bezoeken is die van de VS, waar het hotel goedkoper is dan in Abu Dhabi maar de vlucht meer dan 1.000 euro kost (totaal 3.318 euro). Ook Monaco is bepaald geen schijntje, met 637 euro zijn de tickets peperduur en ook de hotels kosten forse knaken. In Monaco moet je op 2.811 euro rekenen voor het hele weekend.

Totaal

Dan nog een leuk cijfertje: stel nou dat je letterlijk elke Grand Prix wil bezoeken. Hoe veel geld ben je dan kwijt? Nou, je zou er bijna een hypotheek voor aanvragen. Dat gaat je namelijk 33.652 euro én 48 cent kosten. Leuk idee voor een lijstje: er is vast een heerlijke occasion op Marktplaats te vinden voor precies dat bedrag. Komen we wellicht nog wel eens op terug. Hieronder nog even ter overzicht alle prijzen en totalen.

Via Kelbet.nl en Nobudget.