Verbod dreigt voor Grand Prix van Miami

Over een paar weken strijkt de Formule 1 neer in Miami voor een Grand Prix. Of gaat dat feest niet door?

Of het ook echt een leuke race gaat worden is nog even afwachten. Feit is dat een nieuwe Grand Prix altijd weer spannend kan zijn. Voor de coureurs, maar ook voor de kijker. Volgend week is de GP van Emialia-Romagna . Daarna staat in mei de Grand Prix van Miami op het programma. Maar de vraag is of deze race doorgang kan vinden.

De race afblazen op het allerlaatste moment is niet gebruikelijk, maar de kans is aanwezig. Omwonenden van de stad in Florida hopen via de rechter een stokje te steken voor de race. Zo klagen ze dat de GP kan leiden tot fysieke schade en verstoringen. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door een ingenieursbureau.

Het protest van de omwonenden is nog niet officieel. Ze moeten eerst wachten op de vergunning van het stadsbestuur. Want hoewel de race al over een paar weken moet plaatsvinden laat de vergunning nog op zich wachten. Een politiek spelletje, want hoe later die vergunning afgegeven wordt hoe korter omwonenden de tijd hebben om gelijk te krijgen in deze zaak.

Kortom, de vraag is hoe reëel deze dreiging is. De Grand Prix van Miami lijkt dit jaar gewoon door te gaan. Maar de omwonenden zullen het er niet bij laten zitten. Wellicht krijgt dit hele verhaal nog een staartje voor de aankomende jaren.

De GP van Miami start zondag 8 mei om 21:30 Nederlandse tijd. (via Miami Herald)

