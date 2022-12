Nieuwe politieauto’s gezocht, ook elektrisch

De politie zoekt nieuwe wielen! Daarom wordt er een nieuwe aanbesteding gestart.

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Eerst nog een heerlijk avondje, dan volvreten met kerst en dan hier nieuwe jaar! Een tijd voor goede voornemens en plannen voor een beter jaar dan wat we achter ons laten.

Het goede voornemen van de politie voor volgend jaar is (naast nog meer boeven vangen) nieuwe auto’s kopen! Nou is dat niet een kwestie van op internet gaan surfen naar wat de wijkagent de beste auto vindt voor zijn job, nee dat hele proces is Europees geregeld.

Daarom wordt er een aanbesteding gepubliceerd. De percelen voor voertuigen op fossiele brandstof zijn inmiddels bekend, maar voor het eerst is de politie ook geïnteresseerd in elektrisch rijden.

Uitstoot broeikasgassen

De Nederlandse politie neemt zijn verantwoordelijkheid en wil met het nieuwe wagenpark minder broeikasgassen uit gaan stoten. Daarom wordt een deel van de aanbesteding basis politievoertuigen elektrisch. Aldus Irene Meulenkamp, producten- en dienstenmanager Voer- & vaartuigen van de politie.

In een aantal eenheden is al getest met elektrische auto’s. (…) Het deel dat nog een fossiele verbrandingsmotor heeft, zal benzine of mild-hybride worden

Ook de overheid heeft gezien dat er momenteel leveringsproblemen zijn met nieuwe auto’s (chipstekort enzo) dus kiest de politie ervoor om twee merken te gaan contracteren. Ze voegt er ook nog aan toe dat de markt voor elektrische personenbusjes nog niet ver genoeg ontwikkeld is, dus dat dat wel diesels moeten worden.

Gelukkig houden ze de optie voor elektrische busjes wel open en dat lijkt ons een goed idee, want er is al best aardig wat te krijgen hoor. Wat dacht oom agent van de Volkswagen ID Buzz? Of de Mercedes-Benz EQV, de Opel Zafira-e of de Toyota Proace Verso Electric?

Levering nieuwe politieauto’s in 2025

Het aanbestedingstraject wordt dan misschien nu gestart, pas vanaf 1 januari 2025 zullen de eerste nieuwe politieauto’s je gaan achtervolgen. Politiemedewerkers zullen nauw betrokken worden bij de aanbesteding. Mei volgend jaar moet de beslissing vallen welke auto’s er aangekocht gaan worden.

Welke auto’s komen in aanmerking voor ons blauw op straat? Wordt het weer Volkswagen en Mercedes? Maakt Porsche ooit nog kans? Of krijgen we Chinese BYD of MG surveillance wagens? Geef de popo advies in de comments!