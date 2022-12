Veel meer bestuurders onder invloed betrapt

Veel meer alcomobilisten betrapt op rijden onder invloed in de eerste tien maanden van 2022 dan in heel 2021.

Iedereen heeft zich een paar jaar moeten inhouden met feestjes en kroegbezoek en is kennelijk voor het gemak ook maar meteen even vergeten hoe het hoort. Het aftercovideffect zorgt waarschijnlijk voor de stijging van het aantal totaalmalloten die met een stuk in de kraag denkt dat ie nog prima kan rijden.

Bestuurders onder invloed

In de eerste tien maanden van dit jaar, dus tot en met oktober, zijn door de politie 36 duizend alcomobilisten op de bon geslingerd. Dat tegen 31.600 stuks in heel 2021. in 2019, voordat we werden geteisterd door corona, waren dat 32 duizend mensen. Dus óf we zijn meer gaan zuipen, óf we zijn ons verstand kwijt.

Het gaat hier overigens niet alleen om mensen met een bakkie teveel op, maar ook om mensen die teveel hebben gesnoept van pilletjes of andere verdovende middelen.

Bourgondisch Limburg

Landelijk ligt het aantal proces-verbalen voor rijden onder invloed in de eerste tien maanden van 2022 veertien procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Limburg spant de kroon met een toename van 36 procent. Daar stappen ze dus gemiddeld veel vaker onbekwaam achter het stuur. Net als in Gelderland overigens die met een 35 procent stijging ook flink van het padje is.

Meer controles

Ja dan zal de politie wel veel meer aan het controleren zijn zeker? Dat zou een logische verklaring zijn. Nu oom agent het niet meer zo druk heeft met het neerknuppelen van wappies op het Malieveld zou je verwachten dat ze eindelijk meer tijd investeren om zich op echt belangrijke zaken te storten.

Aan kwaliteitspublicatie De Telegraaf laat een woordvoerder van de politie echter weten dat er geen sprake is van extra controles. Er is juist net zoveel aandacht voor rijden onder invloed als voorgaande jaren. Kun je nagaan wat er gebeurd als ze wel extra gaan controleren. We zien hier mogelijkheden voor de staatskas veiligheid op de weg.

Jeugd van tegenwoordig

Alcoholinstituut STAP reageert in het Radio 1 programma Spraakmakers ook op de cijfers. Het blijkt dat vorig jaar bijna een derde van de mensen onder invloed achter het stuur jonger dan 25 jaar was. Die jeugd van tegenwoordig ook.

Directeur van STAP Wim van Dalen zegt dat mensen die niet drinken volgens hem nog altijd als spelbreker gezien. Er is blijkbaar ook nog altijd een taboe om mensen aan te spreken op hun alcoholgedrag.

Het lijkt ons vrij simpel: als je moet rijden, dan moet je niet drinken. Tenminste geen alcohol. Wel zo verstandig en wel zo veilig. Slokkie op laat je rijden.