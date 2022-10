Officieel: Je mag nu echt geen Ferrari meer namaken

Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag besloten. De enige die nog Ferrari’s mag maken is Ferrari en niemand anders!

We hebben er hier al veel vaker over geschreven. Een Amerikaans bedrijf had een replica van een Ferrari Daytona gebouwd en die stond in Nederland te koop. Daar was het échte Ferrari allesbehalve blij mee; dat ding moest vernietigd worden en wel meteen. Maar helaas voor de Italianen, daar ging de rechter niet in mee.

Tijd om in hoger beroep te gaan voor Ferrari, want niemand mag hun producten namaken, aldus de erven Enzo. En dat hoger beroep is er gekomen en tevens gewonnen door de Italianen. De rechter in Den Haag besloot namelijk dat de replica te veel op een echte Ferrari leek en dat mag dus niet.

Niemand mag Ferrari’s namaken

Laten we even bij het begin beginnen. Een Amerikaans bedrijf had zoals gezegd een replica gemaakt van een Ferrari Daytona Spyder. Dit op basis van een Chevrolet Corvette C3. Op zich niet heel schokkend, want dat gebeurt namelijk wel vaker. Die auto is vervolgens naar Nederland gehaald en daar te koop gezet.

Ferrari kwam de replica op het spoor en wilde dat de (Nederlandse) rechter beval om hem te laten vernietigen. Op zich niet heel gek, want als er 1 merk is dat onmeunig veel knaken verdient vanwege de naam op haar producten, dan is het Ferrari wel. Daar mag niemand anders mee aan de haal gaan, vinden zij terecht.

De eerste rechter vond dat er meer verschillen waren dan overeenkomsten en eiste alleen dat de logo’s van de replica werden afgehaald. Verder mocht de auto gewoon blijven bestaan. Lang niet genoeg voor de Italianen, dus de gang naar het Hooggerechtshof was gauw gemaakt.

En daar is besloten dat de replica tóch te veel op een echte lijkt en dat er dus meer vernietigd moet worden dan alleen de logo’s.

De replica moet worden gestript

De rechter vindt niet dat de hele auto door de shredder moet, maar wel dat hij flink gestript moet worden. Zo moeten de carrosserie, uitlaten, bumpers, spatborden, velgen, klokkenwinkel en het stuur van en uit de auto worden gehaald en vernietigd. Is zonde, maar de rechter is onverbiddelijk.

Bovendien schept dit een precedent voor lieden die zelf ook een Ferrari willen gaan namaken. Doe het niet, het mag echt niet en je bent je namaakspullen geheid kwijt. En je weet, medewerkers van Ferrari struinen het hele internet af op zoek naar replica’s en ze aarzelen ook echt niet om naar de rechter te stappen.

Kan iemand de verkoper van deze ‘Ferrari’ even waarschuwen?