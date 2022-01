Ferrari wil opnieuw Nederlandse replica vernietigen

Een replica van Ferrari bouwen mág niet. En Ferrari zal er alles aan doen om die auto’s te laten vernietigen. Zoals bij dit Nederlandse exemplaar.

We schrijven er vaker over. Ferrari dat er alles aan doet om een replica uit de handel te halen. Het recente bericht van dezelfde strekking ging daarbij ook nog eens over vrijwel dezelfde replica. Ook nu wilde Ferrari namelijk een namaak 365 Daytona Spider op basis van een Chevrolet Corvette C4 van de straat hebben.

Bovendien stond deze replica Ferrari ook bij een Nederlandse handelaar, net als de vorige. Met de uitspraak over de vorige replica in het achterhoofd, zou Ferrari er dan dit keer wel in slagen om de auto vernietigd te krijgen? Daar kunnen we kort over zijn. Neen.

De replica leek niet echt op een Ferrari

De mannen van het onvolprezen tijdschrift Quote hebben namelijk uren zitten neuzen op de site van Rechtspraak.nl en daarin stond het hele vonnis uitgebreid beschreven. Inclusief foto’s, dus kijk er even op. Maar goed. De zaak. Die kwam er in het kort op neer dat Ferrari eiste dat de replica keihard door de shredder zou worden gehaald.

En om helemaal ISIS te gaan wilden de Italianen dat dit gebeurde met een draaiende camera erop gericht. Dat zou de afschrikkende werking namelijk verhogen en op die manier zou iedereen het wel uit zijn hoofd laten om ooit nog een Ferrari na te maken.

Helaas alleen voor Ferrari was het vonnis deze keer krek eender aan de vorige uitspraak betreffende eenzelfde replica. Aangezien er volgens de rechter meer verschillen waren dan overeenkomsten tussen echt en nep, kon de bouwer van de replica niet worden aangeklaagd voor schending van het auteursrecht.

Alleen het oneigenlijke gebruik van de logo’s kon niet door de beugel. Die moesten er dus af. That’s it. Meer beval de rechter niet. Dus geen vernietiging van de Chevrolari Daytona en al helemaal niet met een draaiende camera erop… Weggegooid geld voor Ferrari en de sympathie voor dit merk is ook weer wat minder geworden. Tel uit je winst.

Dus wat hebben we nou geleerd?

Nou, we hebben geleerd dat Ferrari mooie auto’s maakt(e), maar dat ze het niet zo leuk vinden als iemand anders daarmee gaat pronken. Als ze erachter komen dat er ergens een replica te koop wordt aangeboden (NIET hier klikken ragazzi de Ferrari…), dat ze dan hun advocaten op je afsturen.

Daarom, heb je zo’n auto in de aanbieding, haal uit voorzorg de logo’s er even af en lever ze los mee bij de verkoop. Op die manier rijdt de koper voor weinig (en voor paal) in een auto die op een Ferrari lijkt en kunnen de Italianen zich weer bezighouden met waar ze echt goed in zijn.

Spaghetti eten bijvoorbeeld…