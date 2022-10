Martin Brundle wil dat Max Verstappen hard wordt gestraft

Sterker, Martin Brundle wil niet alleen dat Max Verstappen hard wordt gestraft, maar ook zijn hele team. Voorál zijn hele team zelfs!

Na een heleboel gespeculeer en wijzende vingers over en weer kwam gisteravond dan toch eindelijk het hoge woord eruit; Red Bull heeft vorig jaar de budgetcap overschreden. Volgens de FIA dan, want Red Bull zelf is het er niet mee eens.

Het gaat niet om een enorm percentage van de 140 miljoen dat meer is uitgegeven, dus de straf zal ongetwijfeld niet heel hoog uitvallen. En dat laatste is tegen het zere been van oud-coureur en tegenwoordig commentator Martin Brundle.

RB en dus Verstappen moeten worden gestraft

Die vindt namelijk dat er niet voor niets een budgetcap is en dat teams zich daaraan moeten houden. Punt. Nu lijk je namelijk weg te komen met een overschrijding tot 5% en daar wringt hem de schoen, aldus Martin.

5% van 140 miljoen is namelijk nog altijd 7 miljoen keiharde euro’s. En daar kun je veel dingen mee doen. Sterker, voor sommige teams betekent een min van 7 miljoen het verschil tussen wel of geen B-spec van een auto. Bovendien nam Red Bull het voordeel van die 7 miljoen mee naar dit seizoen en hebben ze er ook in 2023 nog voordeel van.

Puntenaftrek voor Red Bull?

In een interview met Sky Sports zegt hij dat de budgetcap gewoon keihard gerespecteerd dient te worden. Brundle zou het liefst zien dat een overtreding pijn doet en er harde straffen worden uitgedeeld, zoals puntenaftrek voor de coureur of zelfs het hele team. En dan 5, of misschien wel 10 punten?

In dat laatste geval zou Max Verstappen extra hard geraakt worden, want hij had in 2021 uiteindelijk maar 8 punten meer dan Lewis Hamilton. Dan raakt hij de titel dus alsnog kwijt. Alleen denkt Brundle dat dit niet gaat gebeuren, omdat 5% slechts een ‘minor breach’ wordt genoemd, een kleine overtreding dus.

Maar goed, het laatste woord is hier nog niet over gesproken, sowieso omdat Red Bull zich beroept op een misverstand. Als dat allemaal besproken is, horen we waarschijnlijk wat de straf voor Verstappen en zijn team Red Bull gaat zijn.

Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Laat het weten, hieronder in de comments!