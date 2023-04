Officieel: McLaren 750S is meer evolutie dan revolutie

De McLaren 750S is hier om de 720S op te volgen.

Het doek is getrokken van de McLaren 750S. En dat is wel een dingetje. Het is namelijk de opvolger van de 720S. De auto is op veel vlakken verbetert en verfijnt, waarbij ongeveer 30 procent van de onderdelen van de supercar nieuw of gewijzigd is. De autofabrikant onthulde zowel de carrosserievarianten van de coupé als de cabriolet met hardtop.

Nieuwe McLaren 750S

De 750S lijkt duidelijk op een doorontwikkeling van de 720S. Zo op het eerste gezicht oogt het meer als een stevige facelift dan een geheel nieuw model. De stappen van de 12C naar de 650S en van de 650S naar de 720S waren een stuk radicaler. McLaren zit momenteel niet bepaald in een luxe financiële positie. Het is niet ondenkbaar dat kostenbesparingen hier iets mee te maken hebben door elementen van het 720S-design opnieuw te gebruiken.

Aan de voorzijde leidt een nieuwe bumper lucht langs de herontworpen en smallere koplampen, waarin de ledverlichting is ondergebracht. Een nieuwe verlengde frontsplitter zorgt voor een aerodynamische balans en werkt samen met de 20 procent grotere actieve achterspoiler.

Die achterkant kenmerkt zich met een op de P1 geïnspireerd uitlaatsysteem met een centraal geplaatste uitlaat, waarbij ontwerpers de actieve achtervleugel vijf centimeter hoger hebben geplaatst. Hier zal wel een aardig geluid uitkomen.

McLaren rust de 750S ook uit met grotere inlaten vóór het achterwiel, een nieuwe achterbumper en een nieuw gaasrooster. Al met al een geslaagd -en herkenbaar- design. Net zoals met veel McLarens moet het je wel liggen. Het spreekt namelijk niet iedereen aan.

Oh ja, het interieur komt met Alcantara. Je kunt kiezen uit twee extra opties, namelijk TechLux en Performance. De eerste gebruikt nappaleer in het hele interieur, terwijl Performance leer en alcantara combineert. McLaren verbetert het interieur verder met een nieuwe donkere metalen afwerking en aanpasbare sfeerverlichting.

Natuurlijk krijgt de bestuurder nieuwe displays voor zijn of haar neus. Met de McLaren Control Launcher kunnen bestuurders hun favoriete aero-, handling-, aandrijflijn- en transmissie-instellingen opslaan die toegankelijk zijn via een enkele druk op de knop. Apple CarPlay zit er uiteraard standaard in voor de Apple-fanboys/girls.

Motor

Niet geheel onbelangrijk bij een auto als dit: de motor! Reken op een bloedsnelle auto, want dit is de krachtigste in serie productie McLaren ever. Binnen 2,8 seconden tik je de 100 kilometer per uur aan. Topsnelheid ligt rond de 330 kilometer per uur. Dit weet de 750S te bereiken door de 4,0-liter V8-motor met dubbele turbocompressor. Reken op 750 pk (800 Nm) dat de motor eruit weet te persen. Een sequentiële versnellingsbak met zeven versnellingen en een kortere eindoverbrengingsverhouding brengt al dit goeds naar de achterwielen.

McLaren heeft de focus gelegd op gewichtsbesparing. De auto weegt nog maar 1,277 kg als je alle gewicht besparende opties aanvinkt. Dit komt mede door het gebruik van de materialen, denk daarbij aan de koolstofvezel racestoelen of de 10-spaaks lichtmetalen velgen.

Bestellen

Je kunt de 750S vanaf nu bestellen. In Nederland is Louwman Exclusive de officiële McLaren dealer. Levertijden zijn nog niet bekend. Nederlandse prijzen liggen vermoedelijk tussen de 350.000 en 400.000 euro. Let wel op, dit is de startprijs.