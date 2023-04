Laten we gewoon weer een ’trip down memory lane’ gaan maken. Met de lezersvraag ‘wat is jouw favoriete auto aller tijden?’

Na alle nieuwe modellen van vandaag en de aankondigingen van nieuwe modellen, vond ondergetekende het weer eens hoog tijd worden om een tripje te gaan maken langs de nostalgieweg. Even kletsen over auto’s van vroegâh, toen auto’s nog wél een ziel hadden en niet allemaal op elkaar leken.

Alhoewel, ik moest er net aan denken, in de jaren 80 hoorde ik als kleine nicolasr mijn ouders ook al klagen dat er ’tegenwoordig alleen maar eenheidsworst werd geproduceerd’ en dat het vroeger toch echt beter was. Nostalgie is van alle tijden, zogezegd.

Wat is jouw favoriete auto aller tijden?

Maar goed, daar gaan we het vandaag eens even niet over hebben. We gaan lekker mijmeren over wat onze favoriete auto aller tijden is. En dat is meteen een lastige vraag. Want bestaat er wel zoiets als 1 favoriete auto? Er zijn er zo veel gemaakt…

Ik heb natuurlijk wel mijn voorkeuren. En -zoals zoveel mensen, denk ik- komen mijn favorieten ook uit lang vervlogen tijden. Met als kanttekening dat het niet gaat om Ferrari’s uit de 60’s, maar wel van lang geleden.

Ik denk dat ik moet kiezen tussen twee geweldenaren. Eentje uit de 90’s en een ander uit de 00’s. Allebei uit Duitsland, allebei bloedsnel, zelfs nu nog en allebei schoonheden. Maar welke kies ik dan uiteindelijk? Lastig!

Kiezen uit twee geweldenaren, moeilijk

Laten we met de oudste beginnen. Een auto meteen op het lijstje springt als er gevraagd wordt om mijn favoriete wagen op te noemen is de Porsche 993 Turbo. de eerste 911 Turbo die enigszins normaal te rijden was, maar ook als een hooligan tekeer kon gaan.

Maar dan wel met een grote kans dat je levend thuiskwam en niet strak gekleed in een jas van gevoerd vurenhout. Bovendien ook nog eens bloedmooi en onbereikbaar voor vrijwel iedereen. Maar áls ik die loterij toch eens win jongen…

De andere is de BMW M5 van de E39 generatie. Ook een geweldenaar van een auto. Eentje die gebruiksgemak wist te combineren met powerslides en rokende banden. Maar als je wilde kon je er onopvallend in voor komen rijden.

Qua M5’s is het er na de E39 alleen maar op achteruit gegaan, hoe goed en speciaal de opvolgers ook waren en zijn. Er gaat qua BMW’s niets boven de E39 M5. Wat mij betreft. Maar is het mijn favoriete auto aller tijden?

Nee. Want dat is toch de Porsche. Nét iets specialer en mooier. Maar het wasd een close call.

Ben benieuwd naar jouw keuze!