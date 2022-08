Nieuwe V10 hypercar moet sneller zijn dan Formule 1-auto

De snelste auto op aarde? Een bizarre claim, mar de nieuwe Rodin FZero doet een poging.

Het is vaak de zandbak waar je hoort van dit soort krankzinnige projecten. Met de Rodin FZero zit het verhaal iets anders in elkaar. De claims zijn nog steeds bizar, maar niet de Emiraten maar Nieuw-Zeeland is het toneel van dit nieuwe project.

Waar je naar kijkt is een auto bedacht voor het circuit. Een hypercar, met een bijzondere vier liter grote V10. De tiencilinder wordt bijgestaan door twee turbo’s én een elektromotor. Daarmee komt het systeemvermogen op 1.176 pk en 1.026 Nm koppel.

Rodin gaat in eerste instantie 30 exemplaren van de FZero maken voor het circuit. Het is de bedoeling dat er op termijn ook een variant voor op de openbare weg komt. Een derde optie met deze aandrijflijn is een volledig elektrische auto.

Volgens oprichter David Dicker kan dit zomaar de snelste auto op aarde worden. Eerst zien dan geloven, want dergelijke claims zijn wel vaker de wereld ingeslingerd door enthousiastelingen.

De hypercar uit Nieuw-Zeeland heeft een topsnelheid van maar liefst 358 km/u. Met snelste auto ter wereld spreekt Dicker dan ook niet over de top, maar op de tussensprints en acceleratie.

In 2023 krijgen de eerste klanten hun auto geleverd, is de verwachting. De bolide kost 2,1 miljoen euro. (via Autoexpress)