Officieel: Porsche 992 GT3 RS is een extreem monster mét DRS

Niet eerder ging Porsche zo extreem met een GT-product. De nieuwe Porsche 992 GT3 RS draait de volumeknop maximaal open.

Met de 911 GT-producten pakt Porsche het wat anders aan als het gaat om de 992. De GT3 is de heftigste van alle generaties als het gaat om ophanging. En met de nieuwe GT3 RS is het merk nog een stapje verder gegaan. Dat zal even wennen zijn voor GT3 RS-klanten die met smart hebben gewacht op de nieuwe.

Extreem

Extreem is het juiste woord. Extreem in alles. Van de enorme achtervleugel tot de prestaties en de kleine details. Alles schreeuwt raceauto met kenteken. De Porsche 992 GT3 RS is ook behoorlijk onpraktisch. Het moet gezegd worden. Waar je de vorige generatie nog wel mee kon nemen op een roadtrip door Europa, heeft de nieuwe uitsluitend het circuit als bestemming. Qua bagageruimte is er alleen plek voor schone onderbroeken. En die ga je nodig hebben.

De atmosferische 4.0-liter zescilinder boxermotor heeft een maximumvermogen van 525 pk. Porsche zegt de extra pk’s te danken aan nieuwe nokkenassen met gewijzigde nokkenprofielen.

Altijd gekoppeld aan een zeventraps PDK-transmissie (met een kortere overbrenging in vergelijking met de GT3) sprint je in 3,2 seconden naar de honderd. Door de flinke achterspoiler en de kortere overbrenging ligt de topsnelheid op ‘slechts’ 296 km/u.

Spoiler

Oké die spoiler, daar moeten we het even over hebben. Waar de BMW M4 een uitgesproken neus heeft, heeft de GT3 RS een uitgesproken spoiler. Voor het eerst op een Porsche is de bovenrand van de achterspoiler hoger dan het dak.

De tweedelige achtervleugel kent een neerwaartse druk van 409 kilogram bij 200 km/u. Om je een idee te geven. De Porsche 992 GT3 RS genereert twee keer zoveel downforce als zijn voorganger.

Banden & remmen

Je kunt trackdays voor het leven houden met deze machine. Voor zitten vaste aluminium monobloc remklauwen met elk zes zuigers en dikkere remschijven met een diameter van 408 mm. Optioneel kun je de Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) bestellen met 410 mm schijven op de vooras en 390 mm schijven op de achteras. Standaard op iedere 992 GT3 RS zijn gesmede lichtmetalen wielen met centrale vergrendeling. De bandenmaat is 275/35 R20 voor en 335/30 R21 achter.

DRS

Je zag het al even in de titel: DRS. De 992 GT3 RS is de eerste Porsche met een Drag Reduction System wat we natuurlijk kennen van de Formule 1. Op het stuurwiel zit een knop waarmee je de DRS kunt activeren. Geactiveerd, zal de auto de actieve aerodynamica binnen een bepaald bereik platter leggen. Dit zorgt voor een lage luchtweerstand en maakt hogere snelheden op rechte stukken van het circuit mogelijk. Zowel vleugels aan de voorzijde aan de auto als de achtervleugel zijn verstelbaar met DRS. Voor het eerst heeft de GT3 RS ook een luchtremfunctie om de auto sneller tot stilstand te krijgen.

Koelopeningen voor

Waar we het ook over moeten hebben is de voorzijde van de auto. In het intro had ik het over de meest onpraktische GT3 ooit. En dat klopt ook. Normaal gesproken heb je voorin een bagageruimte in een 911. Met de 992 GT3 RS heeft Porsche ervoor gekozen om hier grote koelopeningen te plaatsen. De lucht gaat door die openingen heen, via vinnen naar het dak en zo komt de koude lucht terecht bij de motor. Dit zorgt voor lagere inlaattemperaturen aan de achterkant.

De koelopeningen aan de voorzijde nemen het werk over van de luchtinlaten die normaal gesproken achter zitten. De openingen in de achterschermen van de nieuwe 911 GT3 RS worden alleen gebruikt om de aerodynamica te verbeteren.

Rijmodi

Geen Sport Plus op de 992 GT3 RS. De rijmodi bestaat uit Normal, Sport en Track. Met Track kun je de demping van de voor- en de achteras instellen. Het is sowieso druk op het stuurwiel. Er zitten maar liefst vier afzonderlijke draaiknoppen. Het onderstel (PASM) is in te stellen, maar ook de tractiecontrole en het Porsche Torque Vectoring (PTV+) systeem. Kortom, ontzettend variabelen om mee te spelen.

Gewicht

De nieuwe Porsche 992 GT3 RS heeft een gewicht van 1.450 kg. Onder andere de portieren, de voorschermen, het dak en de voorklep zijn gemaakt van carbon. Het materiaal is nog op meer plekken terug te vinden in het interieur, zoals bijvoorbeeld de stoelen.

Clubsport en Weissach

Gratis, Porsche en gratis? Ja dat lees je goed. Gratis kun je het Clubsport-pakket meebestellen. Je krijgt dan een stalen rolbeugel, een handbrandblusser en een zespuntsgordel voor de bestuurder.

Wat dan wel weer een meerprijs heeft is het Weissach-pakket. De voorklep, het dak, delen van de achtervleugel en de bovenschaal van de buitenspiegels zijn dan van zichtbaar carbon. Ook de stabilisatorstangen voor en achter, de koppelstangen, een deel van de achteras en zelfs de rolbeugel is gemaakt van carbon.

Een ander leuk onderdeel van het Weissach-pakket zijn de PDK-schakelpaddles met magneettechnologie. Daarmee voel je een duidelijke klik met het op- en terugschakelen. Een knipoog naar de racerij. Last but not least: Magnesium gesmede wielen. Alleen optioneel verkrijgbaar als je ook voor het Weissach-pakket kiest.

Prijs en beschikbaarheid

We vertelden je graag wat de nieuwe Porsche 992 GT3 RS moet gaan kosten. Helaas is dat nog niet bekend. De importeur zegt spoedig met informatie te komen. Vanaf november kun je kwijlen bij de Porsche Centra, dan staat ‘ie bij de dealer.