Nieuwe 992 GT3 RS klinkt goddelijk [plus video!]

De nieuwe 992 GT3 RS in het wild klinkt goddelijk!

De Porsche 911 GT3 is zo ongeveer de laatste ‘echte’ sportwagen. Dus met aandrijving waar het hoort (op de achterwielen), een atmosferische motor en de mogelijkheid voor een handgeschakelde transmissie.

Uiteraard weten wij ook wel dat dit eindig is en niet jarenlang doorgaat. Ook de 911 GT3 zal op een gegeven moment moeten downsizen en/of elektrificeren om de doel eruit te halen. Die paar rondjes op het circuit die ze doen (plus het in en uitrijden van de loods waar ze staan opgeslagen), is natuurlijk een misdaad tegen de natuur.

Nieuwe 992 GT3 RS

Maar voordat het zover is, hebben we eerst nog de Porsche 911 GT3 RS. Dat is een extra snelle, extra lichte en extra heftige versie van de reguliere GT3. Nu zijn de verschillen tussen de GT3 en GT3 RS niet extreem groot. Het verschil tussen een GTS en GT3 is bijvoorbeeld vele malen groter. Onlangs waren @spotcrewda en @automotivemike op de Nürburgring en daar kwamen ze de nieuwe 911 GT3 RS tegen. De eerste maakte foto’s van de auto, Mike het filmpje.

Daar zijn we wel iets wijzer uit geworden. Zo is duidelijk dat die heerlijke 4-liter zescilinder boxer namelijk gewoon is gebleven. In dit geval zal die ietsje sterker zijn, schatten wij zo in. Aan Autoblog liet Andreas Preuninger weten dat er niet heel veel meer rek zit in de blokken qua vermogen, maar 10-20 pk lijkt ons best mogelijk.

Circuitwaardig

De GT3 zal zich voornamelijk onderscheiden door meer circuit-hardware. De huidige GT3 is al vrij heftig qua spoilers en splitters. Dat zal met de nieuwe GT3 RS aanzienlijk meer zijn. Qua transmissie gaat tenslotte het gerucht dat er een achttraps PDK debuteert in de GT3 RS.

We verwachten de onthulling van de nieuwe GT3 RS zo rond de zomer van dit jaar. Levering zal dan aan het einde van 2022 zijn.

Videocredits: Automotive Mike.

Fotocredits: @spotcrewda via Autoblog Spots!

