Porsche 992 GT3 RS showt zijn belachelijk grote spoiler

Porsche gaat een spoiler-wedloop aan met Mercedes.

Zodra er een nieuwe 911 verschijnt weet je dat je kunt rekenen op een haast eindeloze stroom van varianten. En daar hebben we niks op tegen, want meer keuze is alleen maar beter. Met de 992 is Porsche nu al een heel eind op weg. Er zijn nog maar een paar varianten die we missen.

Een daarvan is de overtreffende trap van de GT3: de GT3 RS. Dit is de meest spectaculaire variant. Op de GT2 en/of GT2 RS na dan. Spotter @wolfssjrd was aanwezig bij de Nürburgring en wist de nieuwe 992 GT3 RS vast te leggen op de gevoelige plaat.

Het oog wordt natuurlijk onvermijdelijk getrokken naar de spoiler. Die is namelijk gi-gan-tisch. De spoiler van de GT3 was al groter dan ooit, dus het kon ook niet anders of de GT3 RS moest een nóg grotere spoiler krijgen. Nou, dat ziet er dus zo uit. De GT3 RS kan wat dat betreft wedijveren met de AMG GT Black Series. We zijn heel benieuwd wat Porsche in petto heeft voor de GT2 RS.

Naast de achtervleugel zijn er nog een aantal verschillen met een ‘normale’ GT3 te ontwaren. In de voorschermen zien we wederom de louvres die de vorige generatie ook had. De koelopeningen in de motorkap lijken wat groter dan bij de GT3 en hoger geplaatst. Wat we niet zien zijn Turbo-luchtinlaten, die de 991 GT3 wel had.

Naar de specificaties is het nog gissen. De GT3 RS zal waarschijnlijk ietsje krachtiger zijn dan de GT3, dus reken op zo’n 530 pk. Daarnaast zal de GT3 RS het moeten hebben van zijn lagere gewicht en extra downforce. We twijfelen er niet aan of de 992 GT3 RS zal net zo spectaculair rijden als dat hij eruit ziet.

Foto’s: @wolfssjrd

Video: Automotive Mike